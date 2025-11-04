НА ЖИВО
          Хванаха 7 нелегални мигранти от Китай в камион на „Кулата“

          Седем лица, заявили, че са китайски граждани, бяха открити днес, 4 ноември, около 11:20 часа, в метален сандък в товарен автомобил при съвместна полицейска проверка в района на ГКПП „Кулата“. Камионът е пътувал по маршрут София – Гърция, съобщиха от органите на реда.

          Проверката е извършена в рамките на анализ на риска и прилагане на рискови профили. По време на операцията няколко товарни автомобила са били спрени за контрол, като водачът на един от тях проявил видима нервност, което е провокирало по-задълбочена инспекция.

          „В хода на проверката в товарния отсек бяха открити седем лица, укрити в метален сандък. Всички са в добро здравословно състояние,“ съобщиха от полицията, допълвайки, че бързата реакция на екипите е предотвратила възможни тежки последици.

          Образувано е досъдебно производство

          По случая е образувано бързо полицейско производство по чл. 281, ал. 2, т. 1, 5 и 6 от Наказателния кодекс – за подпомагане на незаконно преминаване през границата.

          Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години и глоба от 5 000 до 20 000 лв.

          Разследването продължава под надзора на прокуратурата, като се изясняват обстоятелствата около превоза и самоличността на лицата.

          - Реклама -

          Митов пред The Times: Русия иска да наводни Европа с мигранти

