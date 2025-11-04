НА ЖИВО
          И адвокатът на Николай Стефанов поиска прекратяване на разследването по делото

          Адвокат Диляна Агова, защитник на варненския общински съветник Николай Стефанов, заяви, че ще поиска прекратяване на разследването, което се води срещу нейния клиент.

          „Считам, че към настоящия момент това е единственият възможен извод и за прокуратурата. Не се събраха доказателства, които да обосноват обвинението и за мен единствената възможност е да бъде прекратено настоящото дело,“ каза Агова пред журналисти, преди да се яви в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), където се предават материалите по обвинението.

          Обвинения и аргументи на защитата

          Общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов са обвиняеми за поискан подкуп, заедно с кмета на града Благомир Коцев.

          „Законът казва, че когато няма достатъчно доказателства, е редно производството да бъде прекратено. Към настоящия момент няма такива,“ подчерта адвокат Агова.

          На въпрос дали има вероятност мандатът на Стефанов да бъде предсрочно прекратен, тя отговори:

          „Към настоящия момент това не се е случило.“

          Искане за отмяна на „домашния арест“

          „Днес, освен прекратяване на разследването, ще поискам прокуратурата да се произнесе по мярката му за неотклонение, която е „домашен арест“, заяви адвокат Агова.

          Тя допълни, че според нея няма основание за продължаване на тази мярка, и дори ако производството не бъде прекратено, Стефанов трябва да бъде освободен без каквато и да било мярка за неотклонение.

          Позицията на защитата на Йордан Кателиев

          По-рано днес адвокат Ивайло Костов, представляващ общинския съветник Йордан Кателиев, също обяви, че е внесъл искане за прекратяване на разследването срещу клиента си, тъй като „Кателиев не е извършил престъпление“.

