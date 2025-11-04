И адвокатът на Николай Стефанов поиска прекратяване на разследването по делото

Адвокат Диляна Агова, защитник на варненския общински съветник Николай Стефанов, заяви, че ще поиска прекратяване на разследването, което се води срещу нейния клиент.
Обвинения и аргументи на защитата
Общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов са обвиняеми за поискан подкуп, заедно с кмета на града Благомир Коцев.
На въпрос дали има вероятност мандатът на Стефанов да бъде предсрочно прекратен, тя отговори:
Искане за отмяна на „домашния арест“
Тя допълни, че според нея няма основание за продължаване на тази мярка, и дори ако производството не бъде прекратено, Стефанов трябва да бъде освободен без каквато и да било мярка за неотклонение.
Позицията на защитата на Йордан Кателиев
По-рано днес адвокат Ивайло Костов, представляващ общинския съветник Йордан Кателиев, също обяви, че е внесъл искане за прекратяване на разследването срещу клиента си, тъй като „Кателиев не е извършил престъпление“.
