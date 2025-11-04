Инж. Николай Стоилов: В Горна Малина създаваме общност

Това каза председателят на общинския съвет на Горна Малина инж. Николай Стоилов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Инженер Стоилов обясни, че през 2026-а има годишнина, свързана с Елин Пелин, роден в село Байлово, в която се очаква да се включат много хора. Той посочи, че през лятото вече е имало поход, посветен на писателя, в който също е имало доста участници.
Красотите на Горна Малина могат да бъдат разгледани и на велосипед, тъй като общината предлага възможности за наемане на такива. Гостът посочи, че са в тясно сътрудничество със съседната община Елин Пелин.
Председателят на общинският съвет в Горна Малина разказа за проекти, свързани с ремонтиране на водопроводната мрежа, както и с такива за създаването и ремонт на пътна инфраструктура.
Авария прекъсна водоподаването в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Причината е спукан довеждащ водопровод от Помпена станция „Лаково“, която осигурява основното водоснабдяване за града.
По...
