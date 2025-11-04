НА ЖИВО
          Иван Иванов допусна тежко поражение в дебюта си на АТР-турнирите

          Българинът загуби от Яник Ханфман (Германия) с 4:6, 2:6

          Снимка: bgtennis.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов загуби в първия кръг на тенис турнира от категория „АТР 250“ в Атина. Юношеският шампион на „Уимбълдън“ и US Open Иван Иванов отстъпи с 4:6, 2:6 от №117 в световната ранглиста за мъже Яник Ханфман (Германия). Срещата продължи 75 минути.

          Това беше дебют за Иван Иванов на ниво АТР. 17-годишният българин получи „уайлд кард“ за участие в надпреварата на твърд корт в зала, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград.

          33-годишният Ханфман пък премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Германецът е достигал до №45 в световната ранглиста за мъже и може да се похвали с два ATP финала.

          Българинът допусна пробив във петия гейм срещу Ханфман и не успя да го върне до края на сета за крайното 4:6. Иванов беше пробит на старта на втория сет, а в следващия гейм пропусна точка за връщане на пробива. Световният №1 при юношите допусна още пробив за 1:4, а след това отстъпи с крайното 2:6.

