Ивелин Михайлов: „Величие“ няма да участва в гласуването на бюджета

„В Дубай водата е два пъти по-евтина от тази в Плевен, също така е налична и годна за пиене . Това е безобразие.“

Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Михайлов беше категоричен, че от „Величие“ ще си вземат отпуск и няма да участват в гласуването на бюджета, защото не го одобряват. Той посочи, че от формацията са гласували против, въведената преди седмица забрана за износ на горива. По думите му това не е правилна мярка и по-скоро ще доведе до контрабанден износ.

„При мен миналата седмица дойдоха хора, които ме заплашиха, че ако не вляза в правителството, ще ми се случат лоши неща. има цялостна атака срещу „Величие“, посочи гостът.

Председателят на ПГ на „Величие“ обясни, че от утре ще вкарва в Народното събрание хора, които на трибунка ще разказват как искат да се самоубиват заради управляващите.