Ивелин Михайлов: „Величие“ няма да участва в гласуването на бюджета

Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Михайлов беше категоричен, че от „Величие“ ще си вземат отпуск и няма да участват в гласуването на бюджета, защото не го одобряват. Той посочи, че от формацията са гласували против, въведената преди седмица забрана за износ на горива. По думите му това не е правилна мярка и по-скоро ще доведе до контрабанден износ.
Председателят на ПГ на „Величие“ обясни, че от утре ще вкарва в Народното събрание хора, които на трибунка ще разказват как искат да се самоубиват заради управляващите.
Авария прекъсна водоподаването в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Причината е спукан довеждащ водопровод от Помпена станция „Лаково“, която осигурява основното водоснабдяване за града.
