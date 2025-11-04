НА ЖИВО
          Политика

          Ивелин Михайлов: „Величие" няма да участва в гласуването на бюджета

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „В Дубай водата е два пъти по-евтина от тази в Плевен, също така е налична и годна за пиене . Това е безобразие.“

          Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Михайлов беше категоричен, че от „Величие“ ще си вземат отпуск и няма да участват в гласуването на бюджета, защото не го одобряват. Той посочи, че от формацията са гласували против, въведената преди седмица забрана за износ на горива. По думите му това не е правилна мярка и по-скоро ще доведе до контрабанден износ.

          „При мен миналата седмица дойдоха хора, които ме заплашиха, че ако не вляза в правителството, ще ми се случат лоши неща. има цялостна атака срещу „Величие“, посочи гостът.

          Председателят на ПГ на „Величие“ обясни, че от утре ще вкарва в Народното събрание хора, които на трибунка ще разказват как искат да се самоубиват заради управляващите.

          Политика

          Инж. Николай Стоилов: В Горна Малина създаваме общност

          Златина Петкова -
          " В Горна Малина създаваме общност. Ние имаме четиринадесет села и във всяко има по едно читалище с различна дейност." Това каза председателят на общинския...
          Общество

          Окончателно: Полицията обяви причината за смъртта на Тодор Славков

          Никола Павлов -
          Разследването на смъртта на Тодор Славков, внук на бившия държавен глава Тодор Живков, е окончателно приключило, съобщава „България днес“, позовавайки се на информация от...
          Общество

          Спукан водопровод остави цял Асеновград без вода

          Никола Павлов -
          Авария прекъсна водоподаването в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Причината е спукан довеждащ водопровод от Помпена станция „Лаково“, която осигурява основното водоснабдяване за града. По...

