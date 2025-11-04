Изненада: Социалистите в Румъния се обявиха за десница

В Румъния избухна политическа сензация — Социалдемократическата партия (СДП), най-голямата политическа сила в страната и член на управляващата коалиция, вече официално не се определя като лява или прогресивна. Решението беше потвърдено на заседание на Националния политически съвет на СДП на 13 октомври, съобщава БГНЕС.

„Отказах се от идеята за прогресивна партия, защото определението, прието през 2000-те години, вече няма нищо общо с това, което тя представлява днес,“ заяви временният председател Сорин Гриндеану, който оглавява и Камарата на депутатите. - Реклама -

Във Facebook публикация Гриндеану обяви, че СДП вече се определя като „модерна, национална и балансирана партия от център-ляво“, която защитава социалната справедливост, солидарността и традиционните ценности на румънския народ.

„Новата формулировка на устава отразява това, което СДП винаги е била — партия на Румъния, а не на идеологически експерименти,“ подчерта той.

Тази промяна официално затвърждава десния завой на СДП, който наблюдатели отчитат от години. Партията, възникнала от Фронта за национално спасение след революцията от 1989 г., постепенно се отдалечава от традиционната левица и се доближава до консервативно-националистическите позиции на Алианса за обединение на румънците (AУР).

„Решението цели СДП да бъде възприемана като по-уважаваща религиозните и националните ценности — подобно на AУР,“ коментира политологът Джордже Илие Фарте пред Europa Liberă.

В новия устав липсва терминът „прогресивна партия“, а думата „лява“ е заменена с „център-ляво“. Това е ясен сигнал към консервативните избиратели, които СДП се стреми да привлече в конкуренцията с AУР — партия, която според последни проучвания може да събере до 40% от гласовете, докато социалдемократите получават под 18%.

През 2003 г., за да се присъедини към Социалистическия интернационал, СДП добавя „прогресивна“ в устава си и две години по-късно става част от Европейската социалистическа партия (ЕСП). Днес обаче румънските ѝ представители все повече се дистанцират от западните си партньори.

„За съжаление, терминът ‘прогресивен’ при нас не означава същото, както в Западна Европа,“ обясни Виктор Негреску, евродепутат и зам.-председател на ЕСП.

СДП предстои да избере нов лидер на 7 ноември, след оставката на Марсел Чиолаку. Сегашният временен председател Сорин Гриндеану е фаворитът за поста и вероятно ще продължи линията на „национално-социалния реализъм“, с която партията цели да се позиционира между традиционализма и проевропейската принадлежност.