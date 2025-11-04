ИЗВЪНРЕДНО: Инцидент в АЕЦ „Козлодуй“, изгорял е захранващ блок на система за безопасност

Изгорял захранващ блок на I система за безопасност на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщи „Фокус“, позовавайки се на собствени източници.

- Реклама -

Инцидентът е станал вчера, като вследствие на силно задимяване в помещението е била повикана пожарна.

„Всичко е под контрол, ситуацията е овладяна,“ уверяват източниците.

Няма данни за пострадали или за засягане на работата на блока. Системите за сигурност на централата са функционирали нормално, а производственият процес не е бил нарушен.