      вторник, 04.11.25
          Инциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Инцидент в АЕЦ „Козлодуй“, изгорял е захранващ блок на система за безопасност

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Изгорял захранващ блок на I система за безопасност на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщи „Фокус“, позовавайки се на собствени източници.

          Инцидентът е станал вчера, като вследствие на силно задимяване в помещението е била повикана пожарна.

          „Всичко е под контрол, ситуацията е овладяна,“ уверяват източниците.

          Няма данни за пострадали или за засягане на работата на блока. Системите за сигурност на централата са функционирали нормално, а производственият процес не е бил нарушен.

          Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ спира работа за годишен планов ремонт Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ спира работа за годишен планов ремонт

