Юлиан Рьопке: Руската армия контролира 85 процента от Покровск

Руската армия към днешна дата контролира вече около 85 процента от територията на град Покровск, съобщава военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке в социалната мрежа X.

Според него, няма никакви признаци, че украинското контранастъпление в северната част на града ще промени ситуацията на бойното поле.

Освен това Рьопке отбелязва, че засега в центъра на Покровск няма никакви видео материали от битки, бомбардировки или издигане на знамена.