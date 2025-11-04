НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Юлиан Рьопке: Руската армия контролира 85 процента от Покровск

          0
          18
          Покровск на Юлиан Рьопке
          Покровск на Юлиан Рьопке
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия към днешна дата контролира вече около 85 процента от територията на град Покровск, съобщава военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          Според него, няма никакви признаци, че украинското контранастъпление в северната част на града ще промени ситуацията на бойното поле.

          Освен това Рьопке отбелязва, че засега в центъра на Покровск няма никакви видео материали от битки, бомбардировки или издигане на знамена.

          Руската армия към днешна дата контролира вече около 85 процента от територията на град Покровск, съобщава военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          Според него, няма никакви признаци, че украинското контранастъпление в северната част на града ще промени ситуацията на бойното поле.

          Освен това Рьопке отбелязва, че засега в центъра на Покровск няма никакви видео материали от битки, бомбардировки или издигане на знамена.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Изненада: Социалистите в Румъния се обявиха за десница

          Пламена Ганева -
          В Румъния избухна политическа сензация — Социалдемократическата партия (СДП), най-голямата политическа сила в страната и член на управляващата коалиция, вече официално не се определя...
          Война

          Командирът на 67-а бригада на ВСУ: Руснаците няма да минат Днепър, реално е да ги изхвърлим от Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Подполковник Александър Шаптала, командир на 67-ма отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), смята, че руската армия няма да може да се...
          Война

          Дъглас Макгрегър: Тръмп изтегля американската армия от Румъния и България, защото не смята Русия за заплаха

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Русия не представлява заплаха за Европа, поради което изтегля американските войски от региона. Това заяви в социалните...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions