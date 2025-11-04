НА ЖИВО
          Юлиан Рьопке: Така няма да стане, видеото на спецназа на ГУР от Покровск дори не е в чертите на града (ВИДЕО)

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Видеото с военни действия на украински спецназ в Покровск, публикувано от Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, е на сгради, които „технически дори не са в града". Това заяви военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке в социалната мрежа X.

          „Цялото видео, десантната операция и битката на спецчастите на ГУР е за 2-3 окупирани сгради, които технически дори не са в чертите на града.

          То дава впечатление какво „би било“ нужно за освобождението на града.

          Няма да стане“, пише специалистът.

