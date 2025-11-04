Катар заплаши да спре газа за Европа

Катар отправи остро предупреждение към Европейския съюз: ако не бъде смекчена директивата CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), страната може да прекрати доставките на втечнен природен газ (ВПГ) за европейските държави. Това заяви министърът на енергетиката и ръководител на QatarEnergy, Саад Шерида ал-Кааби, по време на енергийната конференция ADIPEC.

„Ако Европа наистина не обмисли как може да смекчи или отмени CSDDD, и ако продължи да налага глоби от 5% от общия световен оборот в енергийния сектор, ние няма да доставяме втечнен природен газ на Европа — това е сигурно," заяви категорично ал-Кааби.

Новата директива CSDDD изисква от енергийните компании да извършват подробни проверки на своите вериги на доставки, гарантирайки спазване на екологични и социални стандарти. Според Катар обаче тази регулация е прекалено строга и може да навреди на дългосрочните енергийни отношения между Доха и европейските държави.

„Ние не можем да се съгласим с правила, които наказват производителите за неща извън техния контрол. Това е въпрос на икономическа логика и енергиен реализъм,“ коментира още катарският министър.

Катар е третият по големина доставчик на газ за Европа след САЩ и Русия, като в последните години значително увеличи износа на ВПГ, особено след кризата, породена от ограничаването на руския газ.

Министърът също така подчерта, че държавата не може да постигне нулеви въглеродни емисии в близко бъдеще, въпреки инвестициите в по-чисти технологии.