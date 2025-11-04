НА ЖИВО
          Катар заплаши да спре газа за Европа

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Катар отправи остро предупреждение към Европейския съюз: ако не бъде смекчена директивата CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), страната може да прекрати доставките на втечнен природен газ (ВПГ) за европейските държави. Това заяви министърът на енергетиката и ръководител на QatarEnergy, Саад Шерида ал-Кааби, по време на енергийната конференция ADIPEC.

          „Ако Европа наистина не обмисли как може да смекчи или отмени CSDDD, и ако продължи да налага глоби от 5% от общия световен оборот в енергийния сектор, ние няма да доставяме втечнен природен газ на Европа — това е сигурно,“ заяви категорично ал-Кааби.

          Новата директива CSDDD изисква от енергийните компании да извършват подробни проверки на своите вериги на доставки, гарантирайки спазване на екологични и социални стандарти. Според Катар обаче тази регулация е прекалено строга и може да навреди на дългосрочните енергийни отношения между Доха и европейските държави.

          „Ние не можем да се съгласим с правила, които наказват производителите за неща извън техния контрол. Това е въпрос на икономическа логика и енергиен реализъм,“ коментира още катарският министър.

          Катар е третият по големина доставчик на газ за Европа след САЩ и Русия, като в последните години значително увеличи износа на ВПГ, особено след кризата, породена от ограничаването на руския газ.

          Министърът също така подчерта, че държавата не може да постигне нулеви въглеродни емисии в близко бъдеще, въпреки инвестициите в по-чисти технологии.

          „Ще продължим да бъдем надежден партньор, но Европа трябва да избере — или устойчивост на енергийния пазар, или прекомерни регулации,“ предупреди Саад Шерида ал-Кааби.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          МО на Украйна: Русия рязко е увеличила ударите с КАБ по фронта

          Иван Христов -
          През първите 10 месеца на 2025 година руснаците са хвърлили същия брой управляеми авиобомби (КАБ), както през цялата минала година. Според изявление на украинското...
          Война

          В Русия вдигнаха 9-метров паметник на Иван IV Грозни – „умножител на руските земи“ и „цар-завоевател в най-добрия смисъл“

          Иван Христов -
          Деветметров паметник на цар Иван IV Грозни беше издигнат на Кремълския площад в центъра на Вологда в нощта на 3 ноември, съобщава „Коммерсанть“. Очаква се...
          Политика

          Изненада: Социалистите в Румъния се обявиха за десница

          Пламена Ганева -
          В Румъния избухна политическа сензация — Социалдемократическата партия (СДП), най-голямата политическа сила в страната и член на управляващата коалиция, вече официално не се определя...

