Подполковник Александър Шаптала, командир на 67-ма отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), смята, че руската армия няма да може да се приближи до град Днепър през следващата година, тъй като всички усилия на украинските защитници са насочени към изтласкването й отвъд Днепропетровска област. Той заяви това в интервю за „Украинская правда“.

„Никой няма да се бие близо до Днепър. Всички наши основни усилия са насочени към възстановяване на границите на Днепропетровска област – и това е реалистично… Виждам, че успяваме в определени участъци от фронта, но се проваляме в други. Врагът също има проблеми – не може да попълни силите и техниката си толкова бързо, колкото иска, а ние също така унищожаваме логистичните им маршрути и складове. По-специално, дълбоко в Донецка и Луганска области, както и в Русия“, заяви командирът на бригадата, която в момента води бойни действия на Новопавловско направление.

Коментирайки данни на DeepState, показващи, че руснаците са напреднали с 20 километра в Днепропетровска област – включително превзетата територия и „сивата зона“ – Шаптала отбеляза, че напредъкът е 10 километра.

„10 километра. Това, което изглежда като „сива зона“, може да е територията, където един войник е избягал и е бил убит. И какво от това, че е забил това знаме? Завладяна територия се счита за територията, където врагът се е установил здраво“, обясни войникът.

Той не смята тази дълбочина за критична, тъй като ВСУ също провеждат настъпателни операции и си връщат територията.

„Ако погледнем терена и действията, които планираме, тогава всичко, което можем да направим, за да изгоним напълно врага от Днепропетровска област, би трябвало да е успешно“, увери Шаптала.

Освен това командирът не смята, че руското настъпление в Днепропетровска област е опит за разсейване на ВСУ от Донецка област.

„Това не е отклоняване на вниманието, защото врагът все още засилва усилията си за по-нататъшно напредване. И ще продължи да напредва, докато има жива сила. Дори и да загуби всичките си войници… Вече видяхме примери за [наемници], докарани от Северна Корея. Врагът ще направи всичко, за да превземе Донецка, Запорожка, Харковска и Днепропетровска области. Всички региони. Те ще продължат да напредват, трябва да разберем това“, подчерта Шаптала.