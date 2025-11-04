НА ЖИВО
          Кристалина Георгиева: Еврото не гарантира по-висок жизнен стандарт

          Снимка: Христо Касабов/БТА
          По време на конференцията „България на прага на еврозоната“ в резиденция „Бояна“ управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева заяви, че само приемането на еврото няма да доведе автоматично до по-висок жизнен стандарт, ако не бъде подкрепено от разумни политики и структурни реформи.

          Предизвикателства пред България

          Георгиева очерта основните проблеми пред страната – застаряващо население, изтичане на човешки капитал, недостатъчни инвестиции в инфраструктура и отбрана, както и нужда от по-висококачествени работни места.

          „България трябва да се стреми към устойчив растеж, така че в рамките на следващото десетилетие доходът на глава от населението да достигне средното ниво за ЕС,“ подчерта тя.

          Три основни приоритета според МВФ

          1. Фискална дисциплина и охлаждане на икономиката – умерено повишаване на заплатите в публичния сектор, увеличение на пенсионните вноски и инвестиции в инфраструктура.
          2. Финансова стабилност – наблюдение на имотния пазар и възможно допълнително затягане на макропруденциалната политика, ако има признаци на прегряване.
          3. Структурни и управленски реформи – инвестиции в образование, изкуствен интелект и институционална прозрачност, както и привличане на чуждестранни специалисти в отговор на демографската криза.

          Ползи от еврото и препоръки

          Според Георгиева, при добри политики въвеждането на еврото може да засили устойчивостта на икономиката и да осигури достъп до финансови механизми на ЕЦБ и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).

          „Българските банки ще имат достъп до ликвидна подкрепа от ЕЦБ и това ще укрепи доверието в системата,“ поясни тя.

          Георгиева настоя България да се присъедини към ЕМС без отлагане и да продължи реформите в управлението.

          България и Европа

          Кристалина Георгиева призова и за по-дълбока икономическа и финансова интеграция в ЕС, тъй като Европа трябва да „възвърне динамиката си“ в условията на глобална несигурност и технологични промени.

          „Не е достатъчно ЕС да е зона на богатство и таланти, но с растеж от едва 1%. Европа трябва да се реформира, а България може да бъде двигател на тази промяна,“ заяви тя.

