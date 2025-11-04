Кристалина Георгиева: Еврото не гарантира по-висок жизнен стандарт

По време на конференцията „България на прага на еврозоната“ в резиденция „Бояна“ управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева заяви, че само приемането на еврото няма да доведе автоматично до по-висок жизнен стандарт, ако не бъде подкрепено от разумни политики и структурни реформи.

Предизвикателства пред България

Георгиева очерта основните проблеми пред страната – застаряващо население, изтичане на човешки капитал, недостатъчни инвестиции в инфраструктура и отбрана, както и нужда от по-висококачествени работни места.

„България трябва да се стреми към устойчив растеж, така че в рамките на следващото десетилетие доходът на глава от населението да достигне средното ниво за ЕС,“ подчерта тя.

Три основни приоритета според МВФ

Фискална дисциплина и охлаждане на икономиката – умерено повишаване на заплатите в публичния сектор, увеличение на пенсионните вноски и инвестиции в инфраструктура. Финансова стабилност – наблюдение на имотния пазар и възможно допълнително затягане на макропруденциалната политика, ако има признаци на прегряване. Структурни и управленски реформи – инвестиции в образование, изкуствен интелект и институционална прозрачност, както и привличане на чуждестранни специалисти в отговор на демографската криза.

Ползи от еврото и препоръки

Според Георгиева, при добри политики въвеждането на еврото може да засили устойчивостта на икономиката и да осигури достъп до финансови механизми на ЕЦБ и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).

„Българските банки ще имат достъп до ликвидна подкрепа от ЕЦБ и това ще укрепи доверието в системата,“ поясни тя.

Георгиева настоя България да се присъедини към ЕМС без отлагане и да продължи реформите в управлението.

България и Европа

Кристалина Георгиева призова и за по-дълбока икономическа и финансова интеграция в ЕС, тъй като Европа трябва да „възвърне динамиката си“ в условията на глобална несигурност и технологични промени.