По време на конференцията „България на прага на еврозоната“ в резиденция „Бояна“ управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева заяви, че само приемането на еврото няма да доведе автоматично до по-висок жизнен стандарт, ако не бъде подкрепено от разумни политики и структурни реформи.
Предизвикателства пред България
Георгиева очерта основните проблеми пред страната – застаряващо население, изтичане на човешки капитал, недостатъчни инвестиции в инфраструктура и отбрана, както и нужда от по-висококачествени работни места.
Три основни приоритета според МВФ
Фискална дисциплина и охлаждане на икономиката – умерено повишаване на заплатите в публичния сектор, увеличение на пенсионните вноски и инвестиции в инфраструктура.
Финансова стабилност – наблюдение на имотния пазар и възможно допълнително затягане на макропруденциалната политика, ако има признаци на прегряване.
Структурни и управленски реформи – инвестиции в образование, изкуствен интелект и институционална прозрачност, както и привличане на чуждестранни специалисти в отговор на демографската криза.
Ползи от еврото и препоръки
Според Георгиева, при добри политики въвеждането на еврото може да засили устойчивостта на икономиката и да осигури достъп до финансови механизми на ЕЦБ и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).
Георгиева настоя България да се присъедини към ЕМС без отлагане и да продължи реформите в управлението.
България и Европа
Кристалина Георгиева призова и за по-дълбока икономическа и финансова интеграция в ЕС, тъй като Европа трябва да „възвърне динамиката си“ в условията на глобална несигурност и технологични промени.
Еврото беше по-по-най, но вече не е съвсем така. Излъганите български камилчета трябва много да работят, за да сполучат, но и тогава не е съвсем сигурно. Слушайте Сталинка, тя няма да ви „излъже“.