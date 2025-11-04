КЗК под лупа: проверява сделката за 47 аптеки „Медея“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че започва задълбочено проучване относно намерението на „Фьоникс България“ ЕООД да придобие правото да наеме 47 аптеки от веригата „Медея“, както и част от материалните и нематериални активи, използвани в тяхната дейност.

Решението е взето предвид социалната чувствителност и общественото значение на сектор „Фармация“, където всяка концентрация изисква внимателна оценка на въздействието върху конкуренцията и достъпа до лекарствени продукти.

„Фармацевтичният сектор има пряко отражение върху здравето и благосъстоянието на гражданите. Ето защо всяка промяна в пазарната структура се разглежда с повишено внимание,“ се посочва в позицията на КЗК.

В предходното ускорено проучване комисията установи, че „Фьоникс Фарма“ ЕООД, част от групата Фьоникс, е сред четирите най-големи дистрибутора на едро на лекарства в България. Компанията е ексклузивен дистрибутор на определени продукти за страната и притежава собствен аптечен софтуер, използван от голям брой аптеки.

„Тези фактори пораждат въпроси относно възможността за създаване на вертикално интегрирана структура, която може да получи конкурентни предимства пред останалите участници на пазара,“ отбелязват от антимонополния орган.

КЗК ще изследва дали разширяването на мрежата от 4 на 51 аптеки може да доведе до неравнопоставеност на пазара — например чрез приоритетно снабдяване на собствените аптеки при недостиг на определени лекарства, отказ от доставки към други търговци или по-благоприятни условия за свързани фирми.

Освен това комисията ще анализира и рисковете от достъп до чувствителна информация чрез използвания аптечен софтуер, както и потенциални конфликти на интереси при търговските взаимоотношения.

„Проучването ще обхване начина на договаряне, предоставянето на търговски отстъпки, срокове за доставка, условия за плащане и други елементи на взаимоотношенията между ‘Фьоникс Фарма’ и нейните партньори,“ уточняват от КЗК.

Особено внимание ще бъде обърнато и на взаимоотношенията с аптеките, участващи в партньорската програма BETTY, както и на ролята на ексклузивните продукти в търговската мрежа.

Предстоящото задълбочено проучване има за цел да гарантира, че евентуалното обединение няма да наруши конкурентната среда и ще запази свободния достъп на потребителите до лекарствени