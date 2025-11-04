Лагард: Увеличението на цените се случва веднъж и отминава

България е на прага на ново историческо начало – пътят към еврозоната, който, според президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, не отнема, а добавя суверенитет и стабилност. По време на посещението си в София, Лагард отправи ясно послание: страната ни е извървяла дълъг и труден път, изпълнен с реформи и законодателни промени, а еврото е начало, а не крайна цел.
Президентът на ЕЦБ очерта две основни ползи от приемането на еврото: просперитет и сигурност.
По думите ѝ, участието в голяма и стабилна валутна зона ще гарантира повече устойчивост за страната:
С влизането в еврозоната Българската народна банка ще получи реален глас на масата на ЕЦБ.
Лагард не подмина и обществените притеснения относно повишаването на цените след преминаването към еврото:
В заключение Кристин Лагард отправи и призив за постоянство и активност:
С думите си Лагард ясно показа, че еврото не е просто валутна промяна, а стратегическа стъпка към по-силен, устойчив и интегриран европейски път за България
