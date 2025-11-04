Лагард: Увеличението на цените се случва веднъж и отминава

България е на прага на ново историческо начало – пътят към еврозоната, който, според президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, не отнема, а добавя суверенитет и стабилност. По време на посещението си в София, Лагард отправи ясно послание: страната ни е извървяла дълъг и труден път, изпълнен с реформи и законодателни промени, а еврото е начало, а не крайна цел.

„България извървя дълъг път, много реформи бяха проведени, много закони бяха приети. Еврото е началото на пътешествието, а не крайната цел," заяви Кристин Лагард пред репортер на БГНЕС.

Президентът на ЕЦБ очерта две основни ползи от приемането на еврото: просперитет и сигурност.

„През последното десетилетие България значително повиши своя БВП. Приемането на еврото ще премахне бариерите пред българските фирми, които ще спестят около 1 милиард евро от превалутиране. Освен това ще се понижи и цената на кредитите за бизнеса,“ подчерта Лагард, акцентирайки върху икономическите предимства.

По думите ѝ, участието в голяма и стабилна валутна зона ще гарантира повече устойчивост за страната:

„83% от това, което влиза като внос в България, е в евро — валута, която скоро ще бъде и ваша. Единната валута пази нашите пазари от девалвация. Влизането в еврозоната не е загуба на суверенитет, а добавяне и допълнителна подкрепа за България,“ каза Лагард.

С влизането в еврозоната Българската народна банка ще получи реален глас на масата на ЕЦБ.

„От 1 януари гуверньорът на БНБ ще седне на масата и неговият глас ще има значение, ще се чува и ще бъде уважаван. Така България ще помогне на еврозоната. Вие ще сте хората, които ще оформят бъдещето,“ добави тя.

Лагард не подмина и обществените притеснения относно повишаването на цените след преминаването към еврото:

„Страхът от увеличението на цените е обоснован, но това се случва веднъж и отминава. Важно е властите да следят прехвърлянето на цените от лева в евро до средата на август 2026 година, за да няма спекулации,“ призова президентът на ЕЦБ.

В заключение Кристин Лагард отправи и призив за постоянство и активност:

„Не изпадайте в следприемна умора. Не лягайте на лаври, продължавайте с реформите,“ подчерта тя.

С думите си Лагард ясно показа, че еврото не е просто валутна промяна, а стратегическа стъпка към по-силен, устойчив и интегриран европейски път за България