      вторник, 04.11.25
          Локомотив Пловдив: Дълбоко и категорично сме несъгласни с решението на ДК към БФС

          "Ще предприемем всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защитим интересите на клуба. Ще използваме всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението" - се казва още в позицията на "смърфовете"

          Снимка: www.facebook.com/lokomotivplovdiv
          Ръководството на Локомотив Пловдив очаквано излезе с позиция след решението за служебна загуба с 0:4 от Ботев в градското дерби от изминалия уикенд. От Дисциплинарната комисия хвърлиха цялата вина за случилото се на домакините и беше решено, че главният съдия е в правото си да прекрати двубоя при така стеклите се обстоятелства.

          В отговор на последните събития – „смърфовете“ споделят позиция, че това е „грубо нарушаване на приетите правила и принципите на спортната справедливост и равно третиране на футболните клубове“. 

          „ПФК Локомотив Пловдив изразява своето дълбоко и категорично несъгласие с решението на ДК към БФС, с което на нашия отбор бе наложена служебна загуба с резултат 0:4 в градското дерби с ПФК Ботев Пловдив.

          Инцидентът по време на срещата – хвърляне на бутилка от сектор, в който се намираха наши привърженици, при което бе уцелен вратарят на съперника и мачът бе прекратен в 41-вата минута при резултат 1:1 – е тежък и неприемлив. ПФК Локомотив Пловдив категорично осъжда подобни прояви и активно съдейства на компетентните органи за установяване и санкциониране на извършителя.

          Въпреки това, считаме че решението на Дисциплинарната комисия представлява грубо нарушаване на приетите правила и принципите на спортната справедливост и равно третиране на футболните клубове. Мачът бе прекратен вследствие на единичен акт, а не по воля или отказ на нашия отбор да продължи играта. Нашите футболисти и треньорски щаб бяха готови срещата да бъде доиграна при нормални условия.

          Това решение, с което се присъжда служебна загуба на Локомотив, не отчита всички факти и обстоятелства, и по своята същност представлява безпрецедентен случай не само за българския футбол, но и за европейската спортна практика.

          ПФК Локомотив Пловдив ще предприеме всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защити интересите на клуба. Ще използваме всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението, за проверка на неговата законосъобразност и съответствието му с всички действащи законови актове и вътрешни правила и процедури.

          Предстои да се запознаем подробно с мотивите и съображенията, изложени в решението, както и със събраните факти, обстоятелства и доклади, на които то се основава. Настояваме за пълна прозрачност и публично оповестяване на всички документи и материали по случая.

          Считаме, че справедливото решаване на възникналия казус е от особено значение не само за нашия Клуб, а от значение за цялостното развитие на българското първенство и правилата за неговото провеждане. В този смисъл – считаме, че всяко действие и решение на компетентните органи следва ясно да съобрази тази отговорност и да бъде в интерес на развитието на футболната игра.

          ПФК Локомотив Пловдив вярва в честната игра, в справедливостта и в равнопоставеността между клубовете. Победите трябва да се извоюват на терена, а не чрез административни актове“, гласи позицията на „смърфовете“. 

