      вторник, 04.11.25
          Футбол

          Лудогорец и Руи Мота най-после се разделиха

          От съобщението става ясно, че Тодор Живондов ще води представителния отбор на шампионите до назначаването на постоянен нов наставник

          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на Лудогорец официално съобщи, че раздялата с Руи Мота вече се е осъществила. Сега Тодор Живондов ще води отбора до официалното назначаване на нов старши треньор. 

          Така последният мач за португалеца бе загубата с 4:5 от ЦСКА 1948 в Бистрица, а след това Живондов го наследи на поста за 1/16-финала срещу Черноморец Бургас (3:2) и визитата на Черно море в шампионата (0:0).

           Ето какво написаха от Лудогорец:

          „Лудогорец и Руи Мота се разделиха по взаимно съгласие

          Лудогорец официално се раздели с Руи Мота и екипа му.

          Наставникът на Лудогорец II Тодор Живондов ще води „орлите“ до официалното назначаване на нов старши треньор“, гласи публикацията на „орлите“

