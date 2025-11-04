Лудогорец и Руи Мота най-после се разделиха

Ръководството на Лудогорец официално съобщи, че раздялата с Руи Мота вече се е осъществила. Сега Тодор Живондов ще води отбора до официалното назначаване на нов старши треньор.
Така последният мач за португалеца бе загубата с 4:5 от ЦСКА 1948 в Бистрица, а след това Живондов го наследи на поста за 1/16-финала срещу Черноморец Бургас (3:2) и визитата на Черно море в шампионата (0:0).
Ето какво написаха от Лудогорец:
„Лудогорец и Руи Мота се разделиха по взаимно съгласие
Лудогорец официално се раздели с Руи Мота и екипа му.
Наставникът на Лудогорец II Тодор Живондов ще води „орлите“ до официалното назначаване на нов старши треньор“, гласи публикацията на „орлите“
