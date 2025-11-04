Марта Кос: Северна Македония трябва да впише българите в Конституцията

Еврокомисарката по разширяването Марта Кос заяви пред Комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET), че Северна Македония не е предприела решителни стъпки по пътя към Европейския съюз през изминалата година и трябва да осъществи конституционните промени, предвидени в заключенията на Съвета на ЕС от 2022 г.
В доклада на Европейската комисия се подчертава необходимостта българите да бъдат вписани в Конституцията на Северна Македония, както и стриктното спазване на Договора за добросъседство от 2017 г.
По думите на еврокомисарката, именно изпълнението на тези ангажименти ще определи скоростта, с която страната ще може да продължи европейската си интеграция.
