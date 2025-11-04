НА ЖИВО
      вторник, 04.11.25
          Марта Кос: Северна Македония трябва да впише българите в Конституцията

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Еврокомисарката по разширяването Марта Кос заяви пред Комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET), че Северна Македония не е предприела решителни стъпки по пътя към Европейския съюз през изминалата година и трябва да осъществи конституционните промени, предвидени в заключенията на Съвета на ЕС от 2022 г.

          „Северна Македония се съобразява напълно с Общата външна политика и политиката за сигурност и продължи техническата работа по Пътната карта и Плана за действие, свързани с Клъстер 1, но страната не предприе решителни стъпки да напредне в процеса на преговори за присъединяване през изминалата една година. Тя трябва да приеме конституционните изменения, за да напредне по своя път към Европейския съюз“, заяви Кос.

          В доклада на Европейската комисия се подчертава необходимостта българите да бъдат вписани в Конституцията на Северна Македония, както и стриктното спазване на Договора за добросъседство от 2017 г.

          По думите на еврокомисарката, именно изпълнението на тези ангажименти ще определи скоростта, с която страната ще може да продължи европейската си интеграция.

