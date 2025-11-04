Мирчев: Бюджетът за 2026 е икономическо цунами

Предложеният от Министерството на финансите проектобюджет за 2026 г. предизвика остра реакция от страна на опозицията. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев го определи като „цунами за икономиката“ и заяви, че формацията му ще се противопостави в парламента.
Според Мартин Димитров, депутат от ПП–ДБ, „левичарската власт обявява война на средната класа и бизнеса“.
По думите му ГЕРБ правят най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест през последните 20 години и си „създават касичка за 5 млрд. лева“.
Ивайло Мирчев допълни, че проектобюджетът в този му вид представлява заплаха за икономическата стабилност на страната и че „Да, България“ ще предложи алтернативни решения, насочени към ограничаване на разходите и справедливи данъчни политики.
