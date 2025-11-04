НА ЖИВО
          МО на Украйна: Русия рязко е увеличила ударите с КАБ по фронта

          ФАБ КАБ авиационни бомби
          ФАБ КАБ авиационни бомби
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          През първите 10 месеца на 2025 година руснаците са хвърлили същия брой управляеми авиобомби (КАБ), както през цялата минала година. Според изявление на украинското Министерство на отбраната в Telegram, през октомври руските войски рязко са увеличили броя на ударите с управляеми авиобомби по украинска територия.

          „През последния месец над 5328 управляеми авиобомби са били хвърлени по позициите на нашите войски и градовете на фронтовата линия. Това е най-големият брой управляеми авиобомби, хвърлени за един месец от началото на 2025 г.“, се отбелязва в изявлението.

          Според Министерството на отбраната руският въздушен терор нараства.

          В частност, за 10 месеца Русия е хвърлила приблизително 40 000 авиобомби. Това е същият брой, както през цялата минала година.

