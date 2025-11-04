МО на Украйна: Русия рязко е увеличила ударите с КАБ по фронта

През първите 10 месеца на 2025 година руснаците са хвърлили същия брой управляеми авиобомби (КАБ), както през цялата минала година. Според изявление на украинското Министерство на отбраната в Telegram, през октомври руските войски рязко са увеличили броя на ударите с управляеми авиобомби по украинска територия.

- Реклама -

„През последния месец над 5328 управляеми авиобомби са били хвърлени по позициите на нашите войски и градовете на фронтовата линия. Това е най-големият брой управляеми авиобомби, хвърлени за един месец от началото на 2025 г.“, се отбелязва в изявлението.

Според Министерството на отбраната руският въздушен терор нараства.

В частност, за 10 месеца Русия е хвърлила приблизително 40 000 авиобомби. Това е същият брой, както през цялата минала година.