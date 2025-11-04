НА ЖИВО
      вторник, 04.11.25
          МС определи цените в евро за издаване на документи за самоличност

          От 1 януари 2026 г. таксата за издаване на лична карта със срок на валидност 10 години на лице от 18- до 70-годишна възраст ще бъде 15,34 евро (30 лева), според Постановление на Министерския съвет (МС) за изменение на Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР), публикувано в „Държавен вестник“.

          От догодина лична карта със срок на валидност четири години на лице от 14- до 18-годишна възраст ще бъде 10,74 евро (21 лева), предвиждат промените в наредбата.

          Според действащата сега тарифа до 31 декември 2025 г. за издаване на лична карта със срок на валидност четири години на лице от 14- до 18-годишна възраст МВР събира такса от 13 лева, а за лична карта със срок на валидност 10 години на лице от 18- до 70-годишна възраст – такса от 18 лева, предаде БНР.

          В началото на октомври т.г. Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. С приемането на изменението се цели освен превалутиране на сумите от левове в евро и актуализиране на размера на някои такси, пише в съобщението на МС.

          Без промяна догодина остава таксата за издаване на паспорт на човек от 14- до 58-годишна възраст и тя е 20,45 евро (40 лева), а от 58- до 70-годишна възраст – 10,23 евро (20 лева). Таксата за първи паспорт на дете до 14-годишна възраст и на възрастен над 70-годишна възраст ще бъде 5,11 евро (10 лева).

          Съгласно Тарифа №4 за бързо издаване на лична карта или паспорт съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до три работни дни. За експресно издаване в срок до осем работни часа на лична карта или паспорт, съответната такса се заплаща с увеличение пет пъти.

