      сряда, 05.11.25
          - Реклама -
          Наполи и Айнтрахт изненадаха всички

          В двубой с очаквани попадения, не падна дори едно

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Наполи и Айнтрахт не успяха да си вкарат гол и завършиха 0:0 в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на практика не предложи много емоции, а двата отбора изглеждаха доволни от точката.

          След равенството германците са 18-и в класирането с 4 точки, а италианците 19-и със същия актив. В следващия кръг Айнтрахт ще посрещне Аталанта, докато Наполи гостува на Карабах.

          Неаполитанците започнаха по-активно и можеха да открият още в първите минути. В 6-ата Расмус Хьойлунд стреля, но вратарят Михаел Цетерер спаси без проблем. Малко след това Елиф Елмас тества от дистанция германския страж, който отново реагира блестящо.

          До края на първото полувреме Наполи владееше повече топката, но не намери начин да пробие подредената защита на Айнтрахт. Втората част не промени много – Елмас центрира отлично към Скот Мактомини в 68-ата минута, но ударът му бе блокиран.

          Германците можеха да измъкнат трите точки в 73-ата минута, когато Кнауф остана сам срещу Ваня Милинкович-Савич, но стреля право в него. Малко по-късно Мактомини пропусна най-чистото положение за италианците.

          В добавеното време Цетерер излезе неразчетено, но се реваншира с две страхотни намеси, които спасиха точката за Айнтрахт.

