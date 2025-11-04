Небето тясно за F-35: Белгия в центъра на подигравки

В Белгия избухна скандал около закупените от Съединените щати изтребители F-35, след като стана ясно, че въздушното пространство на страната е твърде малко за тренировъчни полети с тях, съобщава порталът 20minutes.

Някои медии определят ситуацията като „фиаско“, а в социалните мрежи белгийците вече иронизират факта, че новите им бойни самолети няма къде да летят.

„Нашето въздушно пространство няма да е достатъчно за провеждане на учебни мисии,“ призна министърът на отбраната Тео Франкен по време на изслушване в парламента.

Той уточни, че Белгия води преговори с Италия, Нидерландия и други партньори за осигуряване на възможности за обучение на пилотите.

„Северно море предоставя допълнителни възможности за тренировки, но те са ограничени и изискват тясна координация с други цивилни и военни ползватели на въздушното пространство,“ допълни министърът.

Изявленията му предизвикаха нова вълна от критики и подигравки в общественото пространство. В интернет потребителите се шегуват, че Белгия е „купила самолети, които нямат къде да летят“.

Още един сериозен въпрос, свързан с F-35, е нивото на шум, което предизвиква неудобства за жителите около военните бази. Според данни на белгийското Министерство на отбраната, новите изтребители са до пет пъти по-шумни от F-16.

В брошура, разпространявана сред местното население, се посочва:

„Двигателят на F-35 е почти два пъти по-мощен от този на F-16 и затова издава по-тежък, пулсиращ звук.“

Закупуването на американските F-35, които трябва да заменят остарелите F-16, беше представяно като голяма крачка в модернизацията на белгийските ВВС, но сега сделката поражда повече въпроси, отколкото гордост