      вторник, 04.11.25
          Баскетбол

          Никола Йокич бе с основен принос за победата на Денвър над Сакраменто

          Успехи записаха още Маями, Детройт, Хюстън, Ню Йорк, Юта, Милуоки и Минесота

          Снимка: БГНЕС
          Денвър се завърна към победите след акцията на Никола Йокич срещу Сакраменто Кингс. Нъгетс се наложиха със 130:124 точки. 

          Сръбската суперзвезда изигра най-силния си мач от началото на сезона в нападение, завършвайки с впечатляващите 34 пункта, 14 асистенции и 7 борби. Логично точките бяха достатъчни за личен рекорд по резултатност през кампанията. Преди това той имаше 25 точки срещу Минесота. 

          Специален момент в мача беше завръщането на Ръсел Уестбрук в Денвър за първи път. Той напусна именно Нъгетс и подписа със Сакраменто Кингс.

          За „лъвовете“ Демар Дероузън добави 19 точки, Денис Шрьодер се отчете с 18 точки и 9 асистенции, Зак Лавин вкара 15, а Домантас Сабонис записа мощен „дабъл-дабъл“ от 13 точки и 17 борби.

          Резултати от НБА:

          Бруклин – Минесота 109:125

          Индиана – Милуоки 115:117

          Бостън – Юта 103:105

          Ню Йорк – Вашингтон 119:102

          Хюстън – Далас 110:102

          Мемфис – Детройт 106:114

          Лос Анджелис Клипърс – Маями 119:120 

