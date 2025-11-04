Никола Йокич бе с основен принос за победата на Денвър над Сакраменто

Денвър се завърна към победите след акцията на Никола Йокич срещу Сакраменто Кингс. Нъгетс се наложиха със 130:124 точки.

Сръбската суперзвезда изигра най-силния си мач от началото на сезона в нападение, завършвайки с впечатляващите 34 пункта, 14 асистенции и 7 борби. Логично точките бяха достатъчни за личен рекорд по резултатност през кампанията. Преди това той имаше 25 точки срещу Минесота.

Специален момент в мача беше завръщането на Ръсел Уестбрук в Денвър за първи път. Той напусна именно Нъгетс и подписа със Сакраменто Кингс.

За „лъвовете“ Демар Дероузън добави 19 точки, Денис Шрьодер се отчете с 18 точки и 9 асистенции, Зак Лавин вкара 15, а Домантас Сабонис записа мощен „дабъл-дабъл“ от 13 точки и 17 борби.

Резултати от НБА:

Бруклин – Минесота 109:125

Индиана – Милуоки 115:117

Бостън – Юта 103:105

Ню Йорк – Вашингтон 119:102

Хюстън – Далас 110:102

Мемфис – Детройт 106:114

Лос Анджелис Клипърс – Маями 119:120