      вторник, 04.11.25
          Nvidia и Deutsche Telekom инвестират 1 млрд. евро в нов AI център в Мюнхен

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Американският технологичен лидер Nvidia и германският телеком гигант Deutsche Telekom обявиха създаването на индустриален облачен център за изкуствен интелект на стойност 1 милиард евро. Новият обект, наречен „AI фабрика“, ще бъде изграден в Мюнхен и ще заработи през първото тримесечие на 2026 г., съобщава АФП.

          Целта на проекта е да осигури „сигурна и суверенна“ инфраструктура, която ще позволи на европейски компании да разработват, обучават и прилагат AI решения в различни индустрии – от проектиране и производство до роботика.

          „Инженерните и индустриалните постижения на Германия са легендарни, а сега те ще бъдат подсилени от изкуствения интелект“, заяви изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг по време на представянето на проекта в Берлин.

          Deutsche Telekom ще осигури физическата инфраструктура, а SAP – технологичните платформи за управление на AI процесите.

          Инициативата идва в момент, когато Европа се стреми да навакса изоставането си в развитието на изкуствения интелект спрямо САЩ и Китай, както и на фона на засилените дебати за „суверенитета на данните“ – необходимостта личната информация на европейските граждани да се съхранява в рамките на континента.

