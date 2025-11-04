Nvidia и Deutsche Telekom инвестират 1 млрд. евро в нов AI център в Мюнхен

Американският технологичен лидер Nvidia и германският телеком гигант Deutsche Telekom обявиха създаването на индустриален облачен център за изкуствен интелект на стойност 1 милиард евро. Новият обект, наречен „AI фабрика“, ще бъде изграден в Мюнхен и ще заработи през първото тримесечие на 2026 г., съобщава АФП.
Целта на проекта е да осигури „сигурна и суверенна“ инфраструктура, която ще позволи на европейски компании да разработват, обучават и прилагат AI решения в различни индустрии – от проектиране и производство до роботика.
Deutsche Telekom ще осигури физическата инфраструктура, а SAP – технологичните платформи за управление на AI процесите.
Инициативата идва в момент, когато Европа се стреми да навакса изоставането си в развитието на изкуствения интелект спрямо САЩ и Китай, както и на фона на засилените дебати за „суверенитета на данните“ – необходимостта личната информация на европейските граждани да се съхранява в рамките на континента.
