Окончателно: Полицията обяви причината за смъртта на Тодор Славков

Разследването на смъртта на Тодор Славков, внук на бившия държавен глава Тодор Живков, е окончателно приключило, съобщава „България днес“, позовавайки се на информация от полицията в Стара Загора.
От органите на реда потвърждават, че няма никакви данни за участие на трети лица в трагичния инцидент, станал през юли тази година.
Официалната версия – самоубийство
Според събраните доказателства, Тодор Славков сам е сложил край на живота си в дома си в старозагорското село Асен.
Мълчание от институциите
Въпреки обществения интерес, институциите, които водеха разследването, отказват официален коментар. От прокуратурата няма потвърждение за приключването на делото, а МВР не е предоставило подробности по запитванията на медиите.
Предистория
Тодор Славков – син на Людмила Живкова и внук на Тодор Живков – почина през юли 2025 г. Случаят предизвика силен обществен отзвук, като в първите дни след трагедията се появиха спекулации и съмнения около обстоятелствата на смъртта му.
