      вторник, 04.11.25
          Начало България Общество

          Окончателно: Полицията обяви причината за смъртта на Тодор Славков

          Снимка: БГНЕС
          Разследването на смъртта на Тодор Славков, внук на бившия държавен глава Тодор Живков, е окончателно приключило, съобщава „България днес“, позовавайки се на информация от полицията в Стара Загора.

          От органите на реда потвърждават, че няма никакви данни за участие на трети лица в трагичния инцидент, станал през юли тази година.

          „Никой не ни е разпореждал да извършваме допълнителни проверки по случая – нито да преглеждаме записи, нито да разпитваме нови свидетели. Ако прокуратурата не е дала нови указания, това означава, че разследването е приключило,“ заявяват служители от МВР.

          Официалната версия – самоубийство

          Според събраните доказателства, Тодор Славков сам е сложил край на живота си в дома си в старозагорското село Асен.

          „Не сме открили нищо, което да сочи към участие на трети лица. Всички данни са категорични – случаят е самоубийство,“ посочват източници от разследването пред изданието.

          „Самоубийство? Абсурд!“ – Приятели на Тодор Славков твърдят, че е убит „Самоубийство? Абсурд!“ – Приятели на Тодор Славков твърдят, че е убит

          Мълчание от институциите

          Въпреки обществения интерес, институциите, които водеха разследването, отказват официален коментар. От прокуратурата няма потвърждение за приключването на делото, а МВР не е предоставило подробности по запитванията на медиите.

          Предистория

          Тодор Славков – син на Людмила Живкова и внук на Тодор Живков – почина през юли 2025 г. Случаят предизвика силен обществен отзвук, като в първите дни след трагедията се появиха спекулации и съмнения около обстоятелствата на смъртта му.

          Тодор Славков подготвял книга за Людмила Живкова? Тодор Славков подготвял книга за Людмила Живкова?

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

