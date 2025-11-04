Окончателно: Полицията обяви причината за смъртта на Тодор Славков

Разследването на смъртта на Тодор Славков, внук на бившия държавен глава Тодор Живков, е окончателно приключило, съобщава „България днес“, позовавайки се на информация от полицията в Стара Загора.

От органите на реда потвърждават, че няма никакви данни за участие на трети лица в трагичния инцидент, станал през юли тази година.

„Никой не ни е разпореждал да извършваме допълнителни проверки по случая – нито да преглеждаме записи, нито да разпитваме нови свидетели. Ако прокуратурата не е дала нови указания, това означава, че разследването е приключило,“ заявяват служители от МВР.

Официалната версия – самоубийство

Според събраните доказателства, Тодор Славков сам е сложил край на живота си в дома си в старозагорското село Асен.

„Не сме открили нищо, което да сочи към участие на трети лица. Всички данни са категорични – случаят е самоубийство,“ посочват източници от разследването пред изданието.

Мълчание от институциите

Въпреки обществения интерес, институциите, които водеха разследването, отказват официален коментар. От прокуратурата няма потвърждение за приключването на делото, а МВР не е предоставило подробности по запитванията на медиите.

Предистория

Тодор Славков – син на Людмила Живкова и внук на Тодор Живков – почина през юли 2025 г. Случаят предизвика силен обществен отзвук, като в първите дни след трагедията се появиха спекулации и съмнения около обстоятелствата на смъртта му.