      вторник, 04.11.25
          - Реклама -
          От 1 януари: Издаването на лични карти поскъпва

          Снимка: biometricupdate.com
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От 1 януари 2026 г. влизат в сила новите такси за издаване на лични документи, съобразени с въвеждането на еврото в България, съобщава Министерският съвет. Промените са приети с Постановление за изменение на Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР), и вече са публикувани в „Държавен вестник“.

          Нови цени на личните карти

          • За лица от 18 до 70 години – лична карта със срок на валидност 10 години ще струва 15,34 евро (30 лв.).
          • За лица от 14 до 18 години – лична карта със срок четири години ще струва 10,74 евро (21 лв.).

          В момента цените са съответно 18 лв. и 13 лв., което означава увеличение от 33 до 60% в зависимост от възрастовата група.

          Обявен мъж за изчезнал преди 10 г. в Пирин, е открит жив в планината Обявен мъж за изчезнал преди 10 г. в Пирин, е открит жив в планината

          Такси за издаване на паспорти

          Без промяна остават таксите за издаване на паспорт:

          • За лица от 14 до 58 години20,45 евро (40 лв.);
          • За лица от 58 до 70 години10,23 евро (20 лв.);
          • За деца до 14 г. и лица над 70 г.5,11 евро (10 лв.).

          Бързи и експресни поръчки

          Според новите правила:

          • При бързо издаване (до 3 работни дни) таксата ще се удвоява;
          • При експресно издаване (до 8 работни часа) таксата ще се увеличава пет пъти.

          Причина за промените

          В постановлението се посочва, че актуализацията на тарифата има двоен ефект – освен превалутиране на таксите от левове в евро, тя предвижда и актуализиране на някои цени, които не са променяни от години.

          С промените държавата се подготвя за въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г., а гражданите ще заплащат административните услуги по МВР вече в евро, при фиксирания курс от 1.95583 лева за едно евро.

          Номер 1 в Европа: Престижен форум отличи българската лична карта Номер 1 в Европа: Престижен форум отличи българската лична карта

