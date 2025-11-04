От 1 януари: Издаването на лични карти поскъпва

От 1 януари 2026 г. влизат в сила новите такси за издаване на лични документи, съобразени с въвеждането на еврото в България, съобщава Министерският съвет. Промените са приети с Постановление за изменение на Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР), и вече са публикувани в „Държавен вестник“.

Нови цени на личните карти

За лица от 18 до 70 години – лична карта със срок на валидност 10 години ще струва 15,34 евро (30 лв.) .

– лична карта със срок на валидност ще струва . За лица от 14 до 18 години – лична карта със срок четири години ще струва 10,74 евро (21 лв.).

В момента цените са съответно 18 лв. и 13 лв., което означава увеличение от 33 до 60% в зависимост от възрастовата група.

Такси за издаване на паспорти

Без промяна остават таксите за издаване на паспорт:

За лица от 14 до 58 години – 20,45 евро (40 лв.) ;

– ; За лица от 58 до 70 години – 10,23 евро (20 лв.) ;

– ; За деца до 14 г. и лица над 70 г. – 5,11 евро (10 лв.).

Бързи и експресни поръчки

Според новите правила:

При бързо издаване (до 3 работни дни ) таксата ще се удвоява ;

(до ) таксата ще се ; При експресно издаване (до 8 работни часа) таксата ще се увеличава пет пъти.

Причина за промените

В постановлението се посочва, че актуализацията на тарифата има двоен ефект – освен превалутиране на таксите от левове в евро, тя предвижда и актуализиране на някои цени, които не са променяни от години.

С промените държавата се подготвя за въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г., а гражданите ще заплащат административните услуги по МВР вече в евро, при фиксирания курс от 1.95583 лева за едно евро.