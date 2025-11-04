НА ЖИВО
          От последните минути: Тристранката решава за бюджета утре

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание на 5 ноември 2025 г. (сряда) от 10:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

          В дневния ред на заседанието са включени три ключови точки:

          1. Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.
          2. Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.
          3. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

          На заседанието ще присъстват представители на правителството, работодателските организации и синдикатите, които ще обсъдят основните параметри на бюджетната рамка и ефекта върху бизнеса, социалната система и здравеопазването.

