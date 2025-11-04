Откриха 11 мигранти в метален сандък в кола на Кулата

Днес към 11 часа колегите спират за проверка няколко товарни автомобила. На базата на анализ на риска и изведени рискови профили единият от водачите на проверените камиони показва необичайна нервност – обстоятелство, провокирало подробна проверка. В хода на инспекцията, в местата за багаж встранина превозното средство са открити седем души, които първоначално съобщават, че са китайски граждани. Предстои при продължаващите процесуално-следствени действия да уточним какви са в действителност и откъде са влезли, съобщи на брифинг заместник-директорът на ГД „Гранична полиция“ старши комисар Петър Джигов и допълни, че камионът с българска регистрация и управляван от български гражданин, е пътувал от София за Гърция.

Водачът не е бил следен, проверен е от колегите въз основа на изведен рисков профил и последвала информация от задълбочена полицейска проверка за дестинацията, откъде е тръгнал, дали е спирал, наличие на криминалистическа регистрация. Откритите седмина нелегални мигранти са в добро състояние, като с проверката и свалянето им от камиона са предотвратени по-тежки последствия за здравето им. Те са приведени в ареста на ГПУ, с тях се осъществяват процесуално-следствени действия, като е осигурен преводач., поясни Джигов.

Всички сме наясно, че миграцията и каналджийството са тежки престъпления, които засягат националната сигурност и се извършват при опасни условия. По случая днес се води рзследване по образуваното бързо полицейско производство по чл. 281 ал. 2 т. 1,5,6 от НК, за което законодателят предвижда лишаване от свобода от 5 до 10 г. и глоба от 5 до 20 хил. лв., съобщи прокурор Елица Калпачка от РП-Благоевград и допълни, че водачът, транспортирал мигрантите не е собственик на превозното средство. За него е установено, че е криминално проявен, осъждан за управление на МПС след употреба на алкохол. Проверява и лицето, свързало водача с мигрантите. Към момента са налице доказателства, че водачът е получил заплащане от по 100 евро за транспортиране на лицата до крайната точка – Солун. „Това е пореден случай, при който РП-Благоевград съвместно с органите на ГПУ-Петрич и ГДГП разкриваме такъв вид престъпления. Адекватните и своевременни действия довеждат до пресичане и доказване на подобни действия, както и до предотвратяване на по-тежки последици за транспортираните, заяви прокурор Калпачка.

Оперативната обстановка по границите към момента е спокойна, няма наплив откъм България към Гърция или в обратната посока. Няма данни за повишаване на миграционния натиск, съобщи в заключение ст. комисар Петър Петър Джигов.