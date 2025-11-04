НА ЖИВО
          Петьо Дафинкичев: 800 000 пенсионери ще живеят с по 347 евро на месец

          „Два пъти са палили през годините редакцията на вестник „Пенсионери“

          Това каза главният редактор на вестник „Пенсионери“ Петьо Дафинкичев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Дафиткичев коментира новият проект за бюджет за 2026-а година. Той посочи, че минималната пенсия за 2026-а ще бъде в размер на 347 евро, а средната ще на стойност от 341 евро. По думите му това са пари, с които не може да се живее нормално.

          „Този бюджет не се обсъжда по направления, тайничко се обсъжда, има страхотни несправедливости“, посочи още гостът.

          Гостът заяви още, че 350 000 възрастни хора работят след пенсия, като получават по 3,5 евро на час, докато в Германия за час се получават по 14 евро.

          „В Гърция хората, които получават по 1160 евро пенсия на месец, ще вземат допълнително по 250 евро. Сравнението показва ясно къде сме ние“, заяви още главният редактор на вестник „Пенсионери“.

          36 КОМЕНТАРА

          2. С тези пари ..доникъде ..като платят сметките за ток,вода и за храна и нищо не остава …Я БСП да се изкажат,много ми е интересно Барни Ръбал какво мисли ..

          4. Ами оставете на спокойствие тази държава да тръгне напред, после е сравнявайте с други държави.Да сте чули гръцки евродепутати да палят Гърция в Европа? Чакаме инвестиции, нали!

          10. Защо излъга Правителството, че ще вдигне ВДОВИШКИТЕ. Къде отиват Данъците на тези хора които умират. Срам и Позор за България в ЕВРОПА ВДОВИШКИТЕ са 50 %. А в България 26 %

          11. Добре дошли е мизерията! Сега ли се сетихте че ще сте бедни с досега спахте но това е само началото

          13. Половината са на хранилката на Б.Б и Д.П децата им са при тях на служба синове дъщери снахи и зетьовци

          16. Владимир Василев Путин е фашист …тези политици които искате да бесите са руски слуги

          19. 1572 е обявената издръжка за един човек. Надявам се Социалните да доплащат до тази сума. Също за всички нужди в болници и аптеки, които не са включени в обявената сума за издръжка. Би трябвало.

          20. Чудесно! Нали българина си лежи по диваните и е щастлив, че вече е в „клуба на богатите“.

              • Vanesa Stoyanova Ivanova Не съм длъжна да ви се обяснявам. Ходила съм на всички протести, докато ги имаше за разлика от мнооооого, които бяха щастливи, че влизат в еврозоната или т.н „клуб на богатите“. Затова да му мислят ВСИЧКИ и пенсионери и работещи.

          22. Ами като всеки път когато се гласуваше тия пенсионери си стояйа по диваните, сега какво. ⁉️ ЕДИН ПЪТ ДА БЯХА ИЗЛЕЗНАЛИ ВСИЧКИ И ТИЯ ЩЯХА ДА НИ ГЪЛТАТ ПУШИЛКАТА. АМА НЕ. ⁉️ СТОЙТЕ СИ У ВАС, И СЕГА НЕ РЕВЕТЕ….

            • Ivana Hristova Много от пенсионерите нямат сили да ходят по протести.А в държавата има и младежи на които няма да е розово и къде са те?

            • Ivana Hristova а младите къде са колелото се върти ще дойде и техния ред никой не е останал вечно млад,нали виждам уж има стачки а то капка във морето всички пишем ,коментираме а когато трябва да сме единни и сплотени ни няма,явно си заслужаваме каквото се случва а някой се възползват печелят мафиотите и пристъпниците от цялата работа…

            • Ivana Hristova В Гърция младите стачкуват за пенсионерите,в България на младите не им пука за тях,даже и критикуват.

            • Ivana Hristova стига сте ревали, защо не помислите 36години ни лъжат! Отиваме и гласуваме за партия А тя след това прави коалиция само Да Е във властта! За това хората спряха да гласуват!

          24. Пенсионрите са 1.5 милиона като не им харесва да излязат да протестират вместо да броят жълти стотинки

          25. И тия пари са им много.Заслужават си орисията. 800 000 ако излезат на протест и тая мафия пада от власт.Ама чакат някпй да ги оправи.Е политиците ги оправят добре.

