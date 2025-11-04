Петьо Дафинкичев: 800 000 пенсионери ще живеят с по 347 евро на месец

Това каза главният редактор на вестник „Пенсионери“ Петьо Дафинкичев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Дафиткичев коментира новият проект за бюджет за 2026-а година. Той посочи, че минималната пенсия за 2026-а ще бъде в размер на 347 евро, а средната ще на стойност от 341 евро. По думите му това са пари, с които не може да се живее нормално.
Гостът заяви още, че 350 000 възрастни хора работят след пенсия, като получават по 3,5 евро на час, докато в Германия за час се получават по 14 евро.
Убиват пенсионерите ние сме жертви със тия пенсии. Целта е да ни няма проклети да сте
С тези пари ..доникъде ..като платят сметките за ток,вода и за храна и нищо не остава …Я БСП да се изкажат,много ми е интересно Барни Ръбал какво мисли ..
Много са им. Да им дадат същата сума в рубли.
Orlin Avramov Бастун без роден, ти нямаш ли родители?
Ами оставете на спокойствие тази държава да тръгне напред, после е сравнявайте с други държави.Да сте чули гръцки евродепутати да палят Гърция в Европа? Чакаме инвестиции, нали!
Sonya Kyuchukova От 35год.тръгваме напред.
Остават по 5 евро на ден – за хляб и 1 кисело мляко.
Всеки чака друг да свърши работа!
Значи са доволни сега да си мислят
В „Клубът на богатите“
Защо не подкрепиха пенсионерите в София протеста
Защо излъга Правителството, че ще вдигне ВДОВИШКИТЕ. Къде отиват Данъците на тези хора които умират. Срам и Позор за България в ЕВРОПА ВДОВИШКИТЕ са 50 %. А в България 26 %
Добре дошли е мизерията! Сега ли се сетихте че ще сте бедни с досега спахте но това е само началото
Бог дави накаже
Половината са на хранилката на Б.Б и Д.П децата им са при тях на служба синове дъщери снахи и зетьовци
Като си платят сметките, ще им останат 150! Супер богати!
Ами честито.
Владимир Василев Путин е фашист …тези политици които искате да бесите са руски слуги
Срамота!Позор!
Сега с колко живеят ?
1572 е обявената издръжка за един човек. Надявам се Социалните да доплащат до тази сума. Също за всички нужди в болници и аптеки, които не са включени в обявената сума за издръжка. Би трябвало.
Людмила Йосифова Мечти…
Чудесно! Нали българина си лежи по диваните и е щастлив, че вече е в „клуба на богатите“.
Мария Добрева Сега каква пенсия получавате
Vanesa Stoyanova Ivanova Не съм длъжна да ви се обяснявам. Ходила съм на всички протести, докато ги имаше за разлика от мнооооого, които бяха щастливи, че влизат в еврозоната или т.н „клуб на богатите“. Затова да му мислят ВСИЧКИ и пенсионери и работещи.
С ТОЛКОВА МНОГО?
Ами като всеки път когато се гласуваше тия пенсионери си стояйа по диваните, сега какво. ⁉️ ЕДИН ПЪТ ДА БЯХА ИЗЛЕЗНАЛИ ВСИЧКИ И ТИЯ ЩЯХА ДА НИ ГЪЛТАТ ПУШИЛКАТА. АМА НЕ. ⁉️ СТОЙТЕ СИ У ВАС, И СЕГА НЕ РЕВЕТЕ….
Ivana Hristova Много от пенсионерите нямат сили да ходят по протести.А в държавата има и младежи на които няма да е розово и къде са те?
Ivana Hristova а младите къде са колелото се върти ще дойде и техния ред никой не е останал вечно млад,нали виждам уж има стачки а то капка във морето всички пишем ,коментираме а когато трябва да сме единни и сплотени ни няма,явно си заслужаваме каквото се случва а някой се възползват печелят мафиотите и пристъпниците от цялата работа…
Ivana Hristova В Гърция младите стачкуват за пенсионерите,в България на младите не им пука за тях,даже и критикуват.
Ivana Hristova стига сте ревали, защо не помислите 36години ни лъжат! Отиваме и гласуваме за партия А тя след това прави коалиция само Да Е във властта! За това хората спряха да гласуват!
Това ли ще е по Добрия живот и стаж за работа по 40…45години Добре е…
Пенсионрите са 1.5 милиона като не им харесва да излязат да протестират вместо да броят жълти стотинки
И тия пари са им много.Заслужават си орисията. 800 000 ако излезат на протест и тая мафия пада от власт.Ама чакат някпй да ги оправи.Е политиците ги оправят добре.
Върнаха ни с 20 г. назад
Rossitza Dimitrova малко ни е. Щом стоим у фейса….. Нека ни е…