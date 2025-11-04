Петьо Дафинкичев: 800 000 пенсионери ще живеят с по 347 евро на месец

„Два пъти са палили през годините редакцията на вестник „Пенсионери“

Това каза главният редактор на вестник „Пенсионери“ Петьо Дафинкичев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Дафиткичев коментира новият проект за бюджет за 2026-а година. Той посочи, че минималната пенсия за 2026-а ще бъде в размер на 347 евро, а средната ще на стойност от 341 евро. По думите му това са пари, с които не може да се живее нормално.

„Този бюджет не се обсъжда по направления, тайничко се обсъжда, има страхотни несправедливости“, посочи още гостът.

Гостът заяви още, че 350 000 възрастни хора работят след пенсия, като получават по 3,5 евро на час, докато в Германия за час се получават по 14 евро.