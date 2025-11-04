НА ЖИВО
          Начало Свят Политика

          Почина бивш държавен глава на Северна Корея

          Снимка: Wikimedia Commons
          Ким Йон-нам, единственият човек извън управляващата династия Ким, заемал позицията на церемониален „държавен глава“ на Северна Корея, е починал на 97-годишна възраст, съобщи днес севернокорейската държавна агенция КЦТА.

          Той е бивш председател на Президиума на Върховното народно събрание (парламента) и ветеран дипломат, служил на тримата досегашни лидери на КНДР – Ким Ир-сен, Ким Чен-ир и Ким Чен-ун.

          „Въпреки че бе с предимно церемониална роля в последната част от кариерата си, Ким Йон-нам имаше голямо влияние чрез връзките си с дипломати и служители на външното министерство,“ коментира Майкъл Мадън от американския Stimson Center.

          Севернокорейският лидер Ким Чен-ун лично изрази съболезнования пред ковчега на покойния дългогодишен държавник, уточнява КЦТА.

          Ким Чен Ун нарече „образец и елит“ на севернокорейската армия бойците, воювали срещу Украйна Ким Чен Ун нарече „образец и елит“ на севернокорейската армия бойците, воювали срещу Украйна

          Дълга дипломатическа кариера

          Роден през 1928 г., Ким Йон-нам започва работа във външното министерство на КНДР, като участва във формирането на външната политика на страната под ръководството на Ким Ир-сен. По-късно поема ръководни функции в международната дипломация и представлява изолираната държава на ключови срещи.

          От 1998 до 2019 г. заема позицията на председател на Президиума на Върховното народно събрание — роля, която го превръща във формален държавен глава на Северна Корея в международен план.

          „Той бе единственият известен висш севернокорейски служител, който никога не е бил отстранен или наказан от нито един от лидерите Ким,“ подчертава Мадън.

          Тръмп: Северна Корея вече е ядрена сила Тръмп: Северна Корея вече е ядрена сила

          Международно признание и ключови срещи

          Ким Йон-нам беше лице на Северна Корея на редица дипломатически форуми и държавни визити. През 2018 г. той ръководи севернокорейската делегация на Зимните олимпийски игри в Южна Корея, където се срещна с тогавашния южнокорейски президент Мун Чже-ин – събитие, смятано за важен момент в междукорейския диалог.

          Държавно погребение

          Според КЦТА, Северна Корея ще организира държавно погребение в негова чест.

