      вторник, 04.11.25
          Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

          Снимка: БГНЕС
          Бившият вицепрезидент на Съединените щати Дик Чейни е починал на 84-годишна възраст, съобщи неговото семейство. Чейни беше 46-ият вицепрезидент на САЩ, служил заедно с президента Джордж У. Буш в продължение на два мандата — от 2001 до 2009 г.

          „Дик Чейни беше отдаден държавник, съпруг, баща и патриот, посветил живота си на сигурността и силата на САЩ,“ се казва в кратко изявление на семейството.

          Политическо наследство и влияние

          Считан за един от най-влиятелните и противоречиви вицепрезиденти в съвременната история на Америка, Чейни изигра централна роля в изграждането на американската стратегия след атентатите от 11 септември 2001 г. и в архитектурата на т.нар. „война срещу терора“, включително инвазията в Ирак през 2003 г.

          В продължение на десетилетия той беше силна фигура във Вашингтон, заемайки ключови позиции – от началник на канцеларията на президента Джералд Форд до министър на отбраната при Джордж Буш-старши, а по-късно и водещ стратег в администрацията на Джордж Буш-младши.

          Поляризираща фигура

          Дик Чейни беше известен с твърдата си, понякога безкомпромисна политическа линия. В последните години обаче той се дистанцира от собствената си партия, изразявайки остра критика към текущия президент на Америка Доналд Тръмп, когото нарече „страхливец“ и „най-голямата заплаха за републиката в историята“.

          На президентските избори през 2024 г. Чейни публично призна, че е гласувал за Камала Харис, наричайки решението си „патриотичен избор, а не партиен“.

          Личен живот и здраве

          Чейни дълги години страдаше от сърдечно-съдови заболявания и преживя пет инфаркта, но продължи да води активен живот след сърдечна трансплантация през 2012 г.

          „Тази операция беше самият дар на живота,“ каза той в интервю през 2014 г.

          Въпреки здравословните проблеми, Дик Чейни остана активен в публичния живот до последните си години — участваше в дискусии по въпросите на националната сигурност, пишеше анализи и подкрепяше дъщеря си Лиз Чейни, една от водещите републикански фигури, критикували Тръмп.

          Байдън удостои с президентски медал опонентка на Тръмп

          СКРЪБНА ВЕСТ: Почина една от най-големите холивудски легенди

