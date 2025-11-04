Полицията: Шофьорът, помел колите на „Витоша“, е бил с 1,52 промила

1,52 промила алкохол в кръвта е показала пробата на шофьора, който преди дни помете шест паркирани автомобила на булевард „Витоша“ в София. Мъжът е задържан за 72 часа, а Софийската районна прокуратура (СРП) е внесла искане до съда за постоянното му задържане под стража, съобщи говорителят на СРП Николай Николаев.

На водача са повдигнати две обвинения – за шофиране след употреба на алкохол и за причиняване на имуществени щети вследствие на нарушение на Закона за движение по пътищата.

„Водачът се е движил на прав участък от пътя, навлязъл е в съседна лента и е реализирал ПТП с шест паркирани автомобила. Щетите са значителни“, посочи старши инспектор Георги Митов от отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

На място е бил изпратен екип на „Пътна полиция“. Пробата за наркотици е отрицателна, но тази за алкохол е била положителна – 1,61 промила, потвърдена впоследствие с кръвно изследване – 1,52 промила.

Минали нарушения и дисциплинарна история

От СДВР уточниха, че мъжът има множество предишни нарушения, предимно за превишена скорост, за които са му издадени фишове и глоби.

„През 2018 г. му е било отнемано свидетелството за управление след употреба на алкохол. Тогава е наказан с глоба от 500 лв. и лишаване от право да управлява за 6 месеца,“ заяви старши комисар Митов.

Шофьорът е неосъждан и няма данни за висящи наказателни производства, уточни прокурор Николаев, като добави, че автомобилът не е негова собственост.

Ход на разследването

Според прокуратурата автотехническата експертиза ще бъде ключова за установяване на точната скорост, с която се е движел водачът, но свидетелските показания сочат, че тя е над допустимата.

Предстоят разпити на очевидци, а прокуратурата ще изясни дали пътникът, който е бил в автомобила, вече е дал показания.

Мъжът се е възползвал от правото си да мълчи и не е оказал съпротива при задържането.

„Състоянието на всички участници в инцидента не е застрашаващо здравето им,“ допълни прокурор Николаев.

Той уточни още, че няма да посочва името на обвиняемия, за да се спази презумпцията за невиновност, но отбеляза, че медийните публикации до момента „вървят в правилната посока“ относно самоличността му.