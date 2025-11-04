Полицията: Шофьорът, помел колите на „Витоша“, е бил с 1,52 промила

1,52 промила алкохол в кръвта е показала пробата на шофьора, който преди дни помете шест паркирани автомобила на булевард „Витоша“ в София. Мъжът е задържан за 72 часа, а Софийската районна прокуратура (СРП) е внесла искане до съда за постоянното му задържане под стража, съобщи говорителят на СРП Николай Николаев.
На водача са повдигнати две обвинения – за шофиране след употреба на алкохол и за причиняване на имуществени щети вследствие на нарушение на Закона за движение по пътищата.
На място е бил изпратен екип на „Пътна полиция“. Пробата за наркотици е отрицателна, но тази за алкохол е била положителна – 1,61 промила, потвърдена впоследствие с кръвно изследване – 1,52 промила.
Минали нарушения и дисциплинарна история
От СДВР уточниха, че мъжът има множество предишни нарушения, предимно за превишена скорост, за които са му издадени фишове и глоби.
Шофьорът е неосъждан и няма данни за висящи наказателни производства, уточни прокурор Николаев, като добави, че автомобилът не е негова собственост.
Ход на разследването
Според прокуратурата автотехническата експертиза ще бъде ключова за установяване на точната скорост, с която се е движел водачът, но свидетелските показания сочат, че тя е над допустимата.
Предстоят разпити на очевидци, а прокуратурата ще изясни дали пътникът, който е бил в автомобила, вече е дал показания.
Мъжът се е възползвал от правото си да мълчи и не е оказал съпротива при задържането.
Той уточни още, че няма да посочва името на обвиняемия, за да се спази презумпцията за невиновност, но отбеляза, че медийните публикации до момента „вървят в правилната посока“ относно самоличността му.