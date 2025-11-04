Полша създава собствена „стена от дронове“ без да чака ЕС

Полша възнамерява да започне разработването на национална система за борба с дронове в рамките на няколко месеца, без да чака прилагането на инициативата на ЕС за „стена от дронове“, заяви полският заместник-министър на отбраната Цезари Томчик в интервю за Bloomberg.

„Съгласни сме с идеята за укрепване на отбраната на небето над целия Европейски съюз и сме готови да разгледаме външни предложения или решения. Приоритизираме обаче националните проекти“, заяви той.

Според него през ноември министерството ще обяви инвестиции в технологии за откриване, потушаване и неутрализиране на вражески дронове като част от по-широка програма за противовъздушна отбрана.

Заместник-министърът не уточни размера на инвестицията, но отбеляза, че целта е полските компании да получат поне половината от договорите.

Томчик подчерта, че „стената от дронове“ на ЕС може да „допълни“ полската система в бъдеще.

Той добави, че министерството планира да използва новата програма за отбранителни заеми SAFE на ЕС, за да финансира щита на страната срещу дронове, но отказа да предостави подробности.

Изданието припомня, че предвид границите на Полша с Русия, Беларус и Украйна, тя е получила най-голямото първоначално финансиране по програмата SAFE – 43,7 милиарда евро.

Правителството иска първите нови възможности на националната система за борба с дронове да влязат в експлоатация в рамките на три месеца след обявяването ѝ, като цялата система ще бъде напълно оперативна в рамките на две години.

„Оръжията за борба с дронове трябва да бъдат всеобхватни. Те трябва да се състоят от различни сензори и ефектори, които работят едновременно, като първо откриват и идентифицират обекти, а след това ги неутрализират“, казва Томчик.

Той уточни, че новите инициативи за борба с дронове ще формират „друг слой“ от мрежата за противовъздушна отбрана на страната, наред с вече разположените системи за далечни и средни по обсег.