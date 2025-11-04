Путин обяви сбор на резервисти за защита на критичната инфраструктура; Генщаба на РФ: „Не е мобилизация“

Руският президент Владимир Путин подписа закон за сбор на резервисти за защита на инфраструктурните обекти в Русия от нападенията на Украйна, съобщава „Страна“.

От Генералния щаб на руските въоръжени сили веднага уточниха, че „не става въпрос за никаква мобилизация“ и призоваха да не се бъркат резервистите с контрактници. На тях им е обещана служба само в региона на пребиваване и не се изпращат на война.

Трябва да се отбележи, че този закон не се отнася за всички руснаци, които са служили в армията (както по време на мобилизация), а само за тези, които са подписали договор с руското Министерство на отбраната за служба в мобилизационния резерв (точният брой на подписниците е неизвестен. Медийни съобщения цитират цифра от 100 000, но това не е потвърдено). Преди това те можеха да бъдат призовани на военна служба само по време на мобилизация или военно положение. Сега обаче те могат да бъдат призовани без тези условия.

Първоначалният текст на законопроекта предвиждаше, че те могат да бъдат призовани на военна служба в чужбина, но тази разпоредба беше премахната при окончателното четене.