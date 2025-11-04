НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Путин обяви сбор на резервисти за защита на критичната инфраструктура; Генщаба на РФ: „Не е мобилизация“

          0
          119
          Мобилизация в Русия
          Мобилизация в Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският президент Владимир Путин подписа закон за сбор на резервисти за защита на инфраструктурните обекти в Русия от нападенията на Украйна, съобщава „Страна“.

          - Реклама -

          От Генералния щаб на руските въоръжени сили веднага уточниха, че „не става въпрос за никаква мобилизация“ и призоваха да не се бъркат резервистите с контрактници. На тях им е обещана служба само в региона на пребиваване и не се изпращат на война.

          Трябва да се отбележи, че този закон не се отнася за всички руснаци, които са служили в армията (както по време на мобилизация), а само за тези, които са подписали договор с руското Министерство на отбраната за служба в мобилизационния резерв (точният брой на подписниците е неизвестен. Медийни съобщения цитират цифра от 100 000, но това не е потвърдено). Преди това те можеха да бъдат призовани на военна служба само по време на мобилизация или военно положение. Сега обаче те могат да бъдат призовани без тези условия.

          Първоначалният текст на законопроекта предвиждаше, че те могат да бъдат призовани на военна служба в чужбина, но тази разпоредба беше премахната при окончателното четене.

          Руският президент Владимир Путин подписа закон за сбор на резервисти за защита на инфраструктурните обекти в Русия от нападенията на Украйна, съобщава „Страна“.

          - Реклама -

          От Генералния щаб на руските въоръжени сили веднага уточниха, че „не става въпрос за никаква мобилизация“ и призоваха да не се бъркат резервистите с контрактници. На тях им е обещана служба само в региона на пребиваване и не се изпращат на война.

          Трябва да се отбележи, че този закон не се отнася за всички руснаци, които са служили в армията (както по време на мобилизация), а само за тези, които са подписали договор с руското Министерство на отбраната за служба в мобилизационния резерв (точният брой на подписниците е неизвестен. Медийни съобщения цитират цифра от 100 000, но това не е потвърдено). Преди това те можеха да бъдат призовани на военна служба само по време на мобилизация или военно положение. Сега обаче те могат да бъдат призовани без тези условия.

          Първоначалният текст на законопроекта предвиждаше, че те могат да бъдат призовани на военна служба в чужбина, но тази разпоредба беше премахната при окончателното четене.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          В мрежата се появиха кадри на последствията от удара на „Искандер“ по параден строй на ВСУ (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Последиците от удар с балистична ракета „Искандер“ по плац в Павлоград, Украйна, са заснети на видео и публикувани онлайн. Видеозапис, показващ последствията от удар с...
          Война

          Зеленски се срещна с бойци от „Азов“: Ликвидацията на руския плацдарм при Доброполе продължава

          Иван Христов -
          Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с бойци в командния пункт на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна (НГУ) „Азов“, който заедно със...
          Война

          Украинците унищожиха щаба на мощното руско подразделение „Рубикон“

          Иван Христов -
          Щабът на едно от най-мощните руски подразделения „Рубикон“ е бил унищожен в Авдеевка, Донецка област. Това съобщи Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions