Разузнавателен самолет на САЩ прелетя над Черно море при Сочи

Разузнавателен самолет Boeing RC-135U на американските военновъздушни сили, който преди това е излетял от база във Великобритания, е прелетял над Черно море и след като се е обърнал близо до Сочи, се връща през европейското въздушно пространство, според данни от интернет портала Flightradar24.

Според траекторията на полета си, Boeing RC-135U е излетял от база в Милдънхол, Великобритания, прелетял е над Нидерландия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния, след което е прелетял над Черно море покрай Крим и се е обърнал по пътя си към Сочи.

Към 2:55 ч. българско време във вторник разузнавателният самолет е преминал границата между Чехия и Германия и се е връщал над германска територия.