НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Разузнавателен самолет на САЩ прелетя над Черно море при Сочи

          0
          121
          Boeing RC-135U
          Boeing RC-135U
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Разузнавателен самолет Boeing RC-135U на американските военновъздушни сили, който преди това е излетял от база във Великобритания, е прелетял над Черно море и след като се е обърнал близо до Сочи, се връща през европейското въздушно пространство, според данни от интернет портала Flightradar24.

          - Реклама -

          Според траекторията на полета си, Boeing RC-135U е излетял от база в Милдънхол, Великобритания, прелетял е над Нидерландия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния, след което е прелетял над Черно море покрай Крим и се е обърнал по пътя си към Сочи.

          Към 2:55 ч. българско време във вторник разузнавателният самолет е преминал границата между Чехия и Германия и се е връщал над германска територия.

          Разузнавателен самолет Boeing RC-135U на американските военновъздушни сили, който преди това е излетял от база във Великобритания, е прелетял над Черно море и след като се е обърнал близо до Сочи, се връща през европейското въздушно пространство, според данни от интернет портала Flightradar24.

          - Реклама -

          Според траекторията на полета си, Boeing RC-135U е излетял от база в Милдънхол, Великобритания, прелетял е над Нидерландия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния, след което е прелетял над Черно море покрай Крим и се е обърнал по пътя си към Сочи.

          Към 2:55 ч. българско време във вторник разузнавателният самолет е преминал границата между Чехия и Германия и се е връщал над германска територия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Генщабът на полската армия: Русия разпалва антиукраински настроения в Полша

          Иван Христов -
          Генералният щаб на полските въоръжени сили обяви, че в контекста на мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, психологическите операции срещу украинците са...
          Война

          Битката за Покровск

          Иван Христов -
          Руската и украинската армии продължават ожесточените боеве за агломерацията Покровск – Мирноград. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не изоставят опитите си за контраатака на...
          Война

          Русия и Китай се договориха да затвърдят сътрудничеството в световната политика и икономиката

          Иван Христов -
          Русия и Китай издадоха съвместни изявления по няколко ключови въпроса в двустранните отношения и глобалната ситуация, според комюнике след 30-ата редовна среща на правителствените...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions