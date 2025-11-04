Русия и Китай се договориха да затвърдят сътрудничеството в световната политика и икономиката

Русия и Китай издадоха съвместни изявления по няколко ключови въпроса в двустранните отношения и глобалната ситуация, според комюнике след 30-ата редовна среща на правителствените ръководители на двете страни. Ключовите моменти са в репортажа на РИА Новости.

Относно глобалната политика

Според комюникето Русия и Китай:

възнамеряват да засилят сътрудничеството в рамките на БРИКС и ШОС;

се споразумяха да продължат взаимодействието в рамките на международните организации, за да се противодейства на политизирането на дейността им;

обещаха да положат всички усилия, за да си съдействат взаимно в борбата срещу санкциите;

се споразумяха да засилят сътрудничеството по защита на гражданите в трети страни, включително евакуация по време на извънредни ситуации и конфликти;

ще си оказват твърда взаимна подкрепа по въпроси, засягащи техните ключови интереси;

са готови съвместно да се борят с преразглеждането на резултатите от Втората световна война и фалшифицирането на нейната история;

ще продължат да засилват сътрудничеството във всички области и да реагират адекватно на външни предизвикателства;

подчертават значението на инициативата за глобално управление.

Москва също така потвърждава ангажимента си към принципа „единен Китай“ и счита Тайван за неразделна част от него. Освен това, той подкрепя председателството на Китай на АТИС през 2026 г.

Пекин, от своя страна, подкрепя усилията на своя северен партньор за гарантиране на сигурност, стабилност и суверенитет.

Относно икономиката

Както е посочено в документа, страните:

са убедени, че конфискацията и блокирането на суверенни активи без съгласието на собственика дестабилизира световната финансова система;

се споразумяха да засилят инвестиционното сътрудничество за създаване на цифрова икономическа инфраструктура;

подкрепиха разширяването на въздушния транспорт между двете страни;

се споразумяха да насърчават мира и стабилността в Арктика;

ще продължат да координират проекти в рамките на Голямото евразийско партньорство и инициативата „Един пояс, един път“.

се споразумяха да подобрят структурата на взаимната търговия;

се споразумяха да поддържат напредъка в разплащанията в национални валути;

ще разширят сътрудничеството в областта на „интелигентните митници“;

ще създадат условия за инвестиционни проекти в автомобилостроенето;

се споразумяха, че действията в областта на климата не трябва да дискриминират страните в търговията.

Освен това, Китай ще подкрепи инвестиционни проекти в Русия за устойчиво развитие на горските ресурси и усъвършенствана обработка на дървесина.

Относно технологиите и космоса

Москва и Пекин също:

се споразумяха да подкрепят проекти за изграждане на лунна станция и координиране на мисии за изследване на естествения спътник на Земята;

се споразумяха да задълбочат контактите във всички области на космическата дейност;

са готови да работят заедно за създаване на глобална организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект;

се споразумяха да създадат експертен съвет за сътрудничество в областта на изкуствения интелект;

възнамеряват да задълбочат сътрудничеството в областта на научните и технологичните иновации и високите технологии.

Относно енергетиката

Русия и Китай възнамеряват да разширят всеобхватното си енергийно партньорство и да насърчават справедлив и балансиран глобален енергиен преход. Те се споразумяха:

съвместно да поддържат националната, регионалната и глобалната енергийна сигурност;

задълбочат сътрудничеството между предприятията в секторите на нефта, газа, въглищата и електроенергията;

укрепят взаимосвързаността на енергийната инфраструктура;

съвместно гарантират безопасната и стабилна експлоатация на трансграничните енергийни маршрути;

развиват сътрудничество в напреднали области като възобновяема енергия, нисковъглеродна енергия, водородна енергия, съхранение на енергия и системи за улавяне, използване и съхранение на въглерод.

В понеделник руският премиер Михаил Мишустин пристигна в Китай. По време на посещението си в Ханджоу той обсъди с председателя на Държавния съвет на Китай Ли Цян актуални въпроси, свързани с укрепването на руско-китайските отношения. След срещата двете страни подписаха съвместно комюнике и 15 съвместни документа, включително в областта на селското стопанство и транспорта.