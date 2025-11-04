НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия нанесе „съкрушителен удар“ по енергетиката на Украйна

          0
          2
          Руски удар
          Руски удар
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия предприе нови атаки срещу енергийната инфраструктура в Одеска област, оставяйки украинците без ток, съобщи Министерството на енергетиката на страната, цитирано от УНИАН.

          - Реклама -

          „Продължават аварийни възстановителни работи на повредените обекти на енергийната инфраструктура“, отбеляза енергийното ведомство.

          Министерството на енергетиката също така отбеляза, че в някои региони на Украйна ще бъдат въведени редуващи се прекъсвания на електрозахранването от 8:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 22:00 часа. Промишлеността трябва да ограничи потреблението на електроенергия до определено ниво през тези часове, тъй като ще бъдат в сила графици за ограничаване на мощността.

          Държавната администрация на Измаилска област уточни, че в нощта на 4 ноември Русия е предприела масирана атака срещу енергийната и пристанищната инфраструктура на Измаилска област.

          „Въпреки активните усилия на противовъздушната отбрана, които унищожиха по-голямата част от вражеските цели, имаше удари по гражданска, пристанищна и енергийна инфраструктура“, се отбелязва в изявлението.

          Ударите причиниха пожари, а някои потребители останаха без ток.

          Руската армия предприе нови атаки срещу енергийната инфраструктура в Одеска област, оставяйки украинците без ток, съобщи Министерството на енергетиката на страната, цитирано от УНИАН.

          - Реклама -

          „Продължават аварийни възстановителни работи на повредените обекти на енергийната инфраструктура“, отбеляза енергийното ведомство.

          Министерството на енергетиката също така отбеляза, че в някои региони на Украйна ще бъдат въведени редуващи се прекъсвания на електрозахранването от 8:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 22:00 часа. Промишлеността трябва да ограничи потреблението на електроенергия до определено ниво през тези часове, тъй като ще бъдат в сила графици за ограничаване на мощността.

          Държавната администрация на Измаилска област уточни, че в нощта на 4 ноември Русия е предприела масирана атака срещу енергийната и пристанищната инфраструктура на Измаилска област.

          „Въпреки активните усилия на противовъздушната отбрана, които унищожиха по-голямата част от вражеските цели, имаше удари по гражданска, пристанищна и енергийна инфраструктура“, се отбелязва в изявлението.

          Ударите причиниха пожари, а някои потребители останаха без ток.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Никола Йокич бе с основен принос за победата на Денвър над Сакраменто

          Николай Минчев -
          Денвър се завърна към победите след акцията на Никола Йокич срещу Сакраменто Кингс. Нъгетс се наложиха със 130:124 точки.  Сръбската суперзвезда изигра най-силния си мач...
          Война

          Sky News: През 2025-а Русия е громила Украйна с четири повече пъти „Шахеди“ от 2024-а година

          Иван Христов -
          Русия драстично е ескалирала въздушната си кампания срещу Украйна, като е изстреляла над 44 000 дрона „Шахед“ и техни варианти през 2025 г. –...
          Политика

          Кристалина Георгиева: Еврото не гарантира по-висок жизнен стандарт

          Никола Павлов -
          По време на конференцията „България на прага на еврозоната“ в резиденция „Бояна“ управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева заяви, че само...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions