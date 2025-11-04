Русия нанесе „съкрушителен удар“ по енергетиката на Украйна

Руската армия предприе нови атаки срещу енергийната инфраструктура в Одеска област, оставяйки украинците без ток, съобщи Министерството на енергетиката на страната, цитирано от УНИАН.

„Продължават аварийни възстановителни работи на повредените обекти на енергийната инфраструктура“, отбеляза енергийното ведомство.

Министерството на енергетиката също така отбеляза, че в някои региони на Украйна ще бъдат въведени редуващи се прекъсвания на електрозахранването от 8:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 22:00 часа. Промишлеността трябва да ограничи потреблението на електроенергия до определено ниво през тези часове, тъй като ще бъдат в сила графици за ограничаване на мощността.

Държавната администрация на Измаилска област уточни, че в нощта на 4 ноември Русия е предприела масирана атака срещу енергийната и пристанищната инфраструктура на Измаилска област.

„Въпреки активните усилия на противовъздушната отбрана, които унищожиха по-голямата част от вражеските цели, имаше удари по гражданска, пристанищна и енергийна инфраструктура“, се отбелязва в изявлението.

Ударите причиниха пожари, а някои потребители останаха без ток.