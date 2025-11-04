Руската армия е осуетила три опита на чуждестранни наемници да деблокират обсадена групировка на Въоръжените сили на Украйна близо до село Гришино в Донецка област, съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от РИА Новости.

В района на Димитров продължава разширяването на контролната зона и затягането на обкръжението. Руските подразделения напредват към микрорайон „Западный“ и вече са превзели 17 сгради в северната, източната и югоизточната част на града.

Димитров, заедно с Покровск, образува единна градска агломерация. Той е ключов транспортен възел за ВСУ в Донбас: значителна част от маршрутите за доставки и подкрепления до Часов Яр преминаваха през Константиновка. Градът играеше и ключова роля в снабдяването с боеприпаси до Селидово. Покровск беше крайъгълният камък на украинската отбрана по цялата фронтова линия в Донбас.

Освен това руската армия е отблъснала десет атаки, опитващи се да пробият обкръжението северно и северозападно от Покровск. В жилищния район на микрорайон „Пригородни“ са превзети четири сгради, а в източния Централен район са взети 31 частни сгради. Прочистването на селата Гнатовка и Рог от украински бойци продължава, като са заети 24 сгради.

В близост до Купянск в Харковска област руските войски продължават да затягат обкръжението. Зоната на блокадата продължава да се стеснява от североизток, близо до село Петровпавловка.