      вторник, 04.11.25
          Война

          Руската армия изненада ВСУ при Покровск: обкръжава ги не от запад, а през Мирноград

          Карта на джоба в Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Докато вниманието беше насочено към предполагаемото обкръжение на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Покровск от запад, неочаквано то започна да се оформя от другата страна – по малкия пръстен около Мирноград, пише „Военная Хроника“.

          Съдейки по настъплението на руските сили северно от града, окончателното формиране на Покровския джоб е само въпрос на време, смятат от Telegram канала.

          Тук има два основни въпроса: наистина ли ще има приблизително 10 000 украински войници вътре и какво да се прави с толкова голям брой пленници, дори ако броят им се окаже по-малък. Заслужава да се отбележи също, че за разлика от Бахмут или Волчанск, Покровск е останал относително непокътнат и възстановяването му вероятно няма да изисква големи усилия.

