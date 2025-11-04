Докато вниманието беше насочено към предполагаемото обкръжение на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Покровск от запад, неочаквано то започна да се оформя от другата страна – по малкия пръстен около Мирноград, пише „Военная Хроника“.

Съдейки по настъплението на руските сили северно от града, окончателното формиране на Покровския джоб е само въпрос на време, смятат от Telegram канала.

Тук има два основни въпроса: наистина ли ще има приблизително 10 000 украински войници вътре и какво да се прави с толкова голям брой пленници, дори ако броят им се окаже по-малък. Заслужава да се отбележи също, че за разлика от Бахмут или Волчанск, Покровск е останал относително непокътнат и възстановяването му вероятно няма да изисква големи усилия.