Съдът решава съдбата на кмета на Минерални бани

Апелативният съд в Пловдив ще се произнесе днес по искането за окончателно отстраняване от длъжност на кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер, предаде БГНЕС.

Искането е внесено от Софийската градска прокуратура, която настоява кметът да бъде временно отстранен, за да не може да възпрепятства ново разследване, водено срещу него.

Хасковският окръжен съд вече веднъж е одобрил отстраняването, но решението беше обжалвано от защитата на Искендер.

Срещу него са повдигнати четири обвинения за имотна вреда на общината.

„Тяхното искане е несправедливо. Твърдят, че ако остана кмет, ще укривам документи или ще въздействам на служители. Никога не е било и няма да бъде така. Днес разчитам на справедливо отношение,“ заяви обвиняемият Мюмюн Искендер.

Апелативните съдии ще обявят своето решение по-късно днес.