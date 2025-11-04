Съдът решава съдбата на кмета на Минерални бани

Апелативният съд в Пловдив ще се произнесе днес по искането за окончателно отстраняване от длъжност на кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер, предаде БГНЕС.
Искането е внесено от Софийската градска прокуратура, която настоява кметът да бъде временно отстранен, за да не може да възпрепятства ново разследване, водено срещу него.
Хасковският окръжен съд вече веднъж е одобрил отстраняването, но решението беше обжалвано от защитата на Искендер.
Срещу него са повдигнати четири обвинения за имотна вреда на общината.
Апелативните съдии ще обявят своето решение по-късно днес.
