      вторник, 04.11.25
          Правосъдие

          Съдът решава съдбата на кмета на Минерални бани

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Апелативният съд в Пловдив ще се произнесе днес по искането за окончателно отстраняване от длъжност на кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер, предаде БГНЕС.

          Искането е внесено от Софийската градска прокуратура, която настоява кметът да бъде временно отстранен, за да не може да възпрепятства ново разследване, водено срещу него.

          Хасковският окръжен съд вече веднъж е одобрил отстраняването, но решението беше обжалвано от защитата на Искендер.

          Срещу него са повдигнати четири обвинения за имотна вреда на общината.

          „Тяхното искане е несправедливо. Твърдят, че ако остана кмет, ще укривам документи или ще въздействам на служители. Никога не е било и няма да бъде така. Днес разчитам на справедливо отношение,“ заяви обвиняемият Мюмюн Искендер.

          Апелативните съдии ще обявят своето решение по-късно днес.

