Съдът задържа мъж, заплашвал с нож трима непълнолетни в София

Софийският районен съд задържа под стража 32-годишен мъж, който е размахвал нож срещу непълнолетни в столичния квартал „Надежда“. Мярката е взета по искане на Софийската районна прокуратура.

Разследването сочи, че на 31 октомври 2025 г. около 17:30 ч. обвиняемият Ш.М. е извадил сгъваем нож и го е размахвал срещу три момчета, като ги е заплашил с думите:

„Искате ли да ви наръгам?“



Деянието се квалифицира като хулиганство по чл. 325, ал.1 от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до 2 години.

Ш.М. е осъждан и вече е бил задържан за срок до 72 часа. По искане на наблюдаващия прокурор съдът е определил мярка „задържане под стража“, която може да бъде обжалвана пред Софийския градски съд.