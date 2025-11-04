НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Съдът задържа мъж, заплашвал с нож трима непълнолетни в София

          0
          18
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Софийският районен съд задържа под стража 32-годишен мъж, който е размахвал нож срещу непълнолетни в столичния квартал „Надежда“. Мярката е взета по искане на Софийската районна прокуратура.

          - Реклама -

          Разследването сочи, че на 31 октомври 2025 г. около 17:30 ч. обвиняемият Ш.М. е извадил сгъваем нож и го е размахвал срещу три момчета, като ги е заплашил с думите:

          „Искате ли да ви наръгам?“

          Деянието се квалифицира като хулиганство по чл. 325, ал.1 от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до 2 години.

          Ш.М. е осъждан и вече е бил задържан за срок до 72 часа. По искане на наблюдаващия прокурор съдът е определил мярка „задържане под стража“, която може да бъде обжалвана пред Софийския градски съд.

          Софийският районен съд задържа под стража 32-годишен мъж, който е размахвал нож срещу непълнолетни в столичния квартал „Надежда“. Мярката е взета по искане на Софийската районна прокуратура.

          - Реклама -

          Разследването сочи, че на 31 октомври 2025 г. около 17:30 ч. обвиняемият Ш.М. е извадил сгъваем нож и го е размахвал срещу три момчета, като ги е заплашил с думите:

          „Искате ли да ви наръгам?“

          Деянието се квалифицира като хулиганство по чл. 325, ал.1 от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до 2 години.

          Ш.М. е осъждан и вече е бил задържан за срок до 72 часа. По искане на наблюдаващия прокурор съдът е определил мярка „задържане под стража“, която може да бъде обжалвана пред Софийския градски съд.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          България и Сърбия обменят опит в управлението на ресурсите за отбрана

          Георги Петров -
          Експерти от министерствата на отбраната на България и Сърбия провеждат двудневни разговори в София, насочени към обмен на опит в управлението на ресурсите за...
          Правосъдие

          Делото Коцев: Адвокатът Кателиев също иска спиране на разследването

          Пламена Ганева -
          Адвокатът на общинския съветник Йордан Кателиев – Ивайло Костов – поиска прекратяване на производството по делото на КПК, след като днес на него и...
          Общество

          Близо 60% от българите са били пред бърнаут, показва европейско проучване

          Георги Петров -
          Мащабно здравно изследване, обхващащо 22 държави и 27 000 участници, разкрива тревожни тенденции сред българите. Въпреки че 80% от анкетираните у нас се определят...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions