      вторник, 04.11.25
          Здраве

          САЩ и над 150 държави настояват за глобална забрана на амалгамите с живак до 2030 г.

          Снимка: dnevnik.bg
          Владимир Висоцки
          Множество държави, сред които и Съединените щати, призоваха за световна забрана на амалгамите, съдържащи живак, до 2030 г. по време на среща на страните, подписали договора за ограничаване на употребата на този токсичен метал.

          „Непростимо е, че правителства по света все още позволяват използването на съединения на живака в здравеопазването – при положение, че съществуват безопасни алтернативи,“ заяви американският министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши.

          Във видеообръщение към конференцията в Женева Кенеди постави въпроса защо живакът се смята за „опасен в батериите, в лекарствата без рецепта и в козметиката“, но е приемлив за използване в стоматологични пломби.

          Световната здравна организация определя живака като едно от десетте най-опасни химични вещества за общественото здраве, като го описва като „токсичен за човешкия организъм“.

          Някои държави вече са забранили използването му в стоматологичните амалгами – широко използван материал за лечение на кариеси, прилаган повече от 175 години.

          Конвенцията от Минамата относно живака е международен договор, чиято цел е да защитава човешкото здраве и околната среда от вредните ефекти на живака и неговите съединения.

          Повече от 150 държави са страни по конвенцията, която е приета през 2013 г. и влиза в сила през 2017 г. Тя задължава подписалите я страни да предприемат мерки за постепенно прекратяване на употребата на амалгами, съдържащи живак.

          Въпреки това, група африкански държави настоява за още по-строги мерки — пълна забрана на производството, вноса и износа на амалгами с живак, считано от 2030 г. Те внесоха проект за изменение на конвенцията, който ще бъде разгледан на тазседмичната конференция.

          В началото на дебата представителят на Буркина Фасо заяви, че в по-бедните държави „инфраструктурата за управление на отпадъците от живак е недостатъчна или напълно липсва“.

          Няколко държави, сред които Великобритания, Иран и Индия, се противопоставиха на африканското предложение.

          Представителят на Обединеното кралство отбеляза, че 2030 г. е „твърде ранен срок“ и въпреки „силните екологични аргументи за намаляване на глобалната зависимост от стоматологичните амалгами“, цената и дълготрайността на алтернативните материали трябва да се вземат предвид при всяко решение за прекратяване на употребата на живака.

