      вторник, 04.11.25
          Война

          САЩ обмислят удари с дронове в Нигерия

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля удари с дронове в Нигерия, съобщава NBC, позовавайки се на неназовани американски служители.

          „Не е ясно какво ще направи администрацията, за да се бори с ислямските бойци в Нигерия, но целенасочените удари с дронове са един от предварителните варианти, които се разглеждат“, се казва в материала.

          В статията обаче се описва изпращането на военен контингент като „много по-малко вероятно“, тъй като Тръмп „като цяло не желае“ да разполага войски в конфликти в чужбина.

          Длъжностни лица заявиха пред ТВ канала, че Тръмп е направил първата си публикация в социалните медии за Нигерия, след като е гледал репортаж на Fox News за насилието там.

          Един източник от NBC твърди, че Белият дом е в постоянен контакт с нигерийското правителство. „Надяваме се, че нигерийското правителство ще бъде партньор в решаването на този проблем и ще работи със Съединените щати, за да предприеме бързи и незабавни действия за борба с насилието, което засяга християните, както и безброй други невинни цивилни в цяла Нигерия“, казва източникът.

          В събота американският президент обвини нигерийското правителство в престъпления срещу християни и предположи, че САЩ може да „влязат“ в страната. Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет, от своя страна, заяви, че военните се готвят за действия срещу републиката. Въпреки това, от нигерийска страна не е имало официално искане за съдействие.

          Ден по-рано Тръмп поиска от законодателите да разследват масовите убийства на християни в западноафриканската страна от радикални ислямисти и да му докладват за своите открития. Той също така обяви, че определя страната като държава, будеща особено безпокойство.

          Министерството на външните работи на африканската държава отхвърли тези обвинения, уверявайки, че „нигерийците от всички вероизповедания отдавна съжителстват мирно“. Те също така изразиха ангажимент за борба с тероризма, укрепване на хармоничните междурелигиозни отношения и защита на живота и правата на всички граждани. Създадена е и комисия за разследване на евентуалния геноцид на християни в някои части на страната.

          По-рано американският сенатор Тед Круз, на страницата си в социалните медии, обвини нигерийското правителство, че толерира убийствата на християни, твърдейки, че ислямистки групировки в Нигерия са убили 50 000 християни от 2009 г. насам.

