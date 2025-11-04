Сектор Г ще присъства на последната тренировка на ЦСКА преди дербито с Левски

Организираните фенове на ЦСКА обявиха още във вторник, че ще окажат подкрепата си към футболистите преди Вечното дерби още в часовете преди мача. Запалянковците ще посетят последната тренировка на отбора в петък.

От информацията става ясно, че всички желаещи ще се съберат пред базата в Панчарево в 15:00 часа и ще посетят първите минути от тренировката.

„В петък ще вдъхнем кураж на Ицо Янев и момчетата. Само ден по-късно клуб, отбор и публика трябва да са едно – само така можем да постигнем крайния успех и да покажем силата на армейския дух!

Очакваме всеки един от вас, който желае да мотивира допълнително играчите ни в петък най-късно в 15:00 часа пред базата на клуба в Панчарево. Не закъснявайте“, написаха от „Сектор Г“ в социалните мрежи