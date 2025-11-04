НА ЖИВО
          Шахматен скандал: България пред изолация от ФИДЕ

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Българските шахматисти може да загубят правото си да участват в международни състезания, след като Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) изпрати официално писмо до спортния министър Иван Пешев, в което изразява недоумение от решението му да поднови лиценза на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022).

          Според вестник „Сега“, реакцията на ФИДЕ идва по-малко от месец след решението на Върховния административен съд, който обяви издаването на този лиценз през 2022 г. за незаконно.

          „Подобни действия са неприемливи, незаконни и фундаментално несъвместими с принципите на международното спортно управление,“ се посочва в писмото на ФИДЕ, цитирано от изданието.

          Международната федерация припомня, че Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ), създадена през 2023 г., е единственият признат член на ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕШС), представляващ България.

          Организацията категорично се противопоставя на идеята за вливане на БСФШ в структурата на БФШ 2022, каквото предложение е било обсъждано публично през последната седмица.

          „ФИДЕ признава само БСФШ за легитимен представител на българския шах. Не признава БФШ 2022 в никакво качество и ще отхвърли всеки административен или политически опит за подмяна,“ гласи още позицията.

          Ако българските власти не предприемат мерки, от 1 януари 2026 г. страната може да бъде санкционирана – вътрешните първенства ще останат без рейтинг, а финансирането на БФШ 2022 от Министерството на младежта и спорта ще бъде прекратено.

          В такъв сценарий най-добрите ни шахматисти може да бъдат принудени да сменят националността си, за да продължат да се състезават под флага на други държави.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Гутериш предупреди: Примирието в Газа непрекъснато се нарушава

          Никола Павлов -
          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази дълбока загриженост от продължаващите нарушения на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което има за...
          Крими

          Съдът задържа мъж, заплашвал с нож трима непълнолетни в София

          Георги Петров -
          Софийският районен съд задържа под стража 32-годишен мъж, който е размахвал нож срещу непълнолетни в столичния квартал „Надежда“. Мярката е взета по искане на...
          Икономика

          Шефът на БНБ с първи коментар за бюджета

          Никола Павлов -
          България ще бъде равноправен член на еврозоната, независимо от своя мащаб, увери управителят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на съвместна пресконференция с...

