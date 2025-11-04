Шахматен скандал: България пред изолация от ФИДЕ

Българските шахматисти може да загубят правото си да участват в международни състезания, след като Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) изпрати официално писмо до спортния министър Иван Пешев, в което изразява недоумение от решението му да поднови лиценза на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022).
Според вестник „Сега“, реакцията на ФИДЕ идва по-малко от месец след решението на Върховния административен съд, който обяви издаването на този лиценз през 2022 г. за незаконно.
Международната федерация припомня, че Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ), създадена през 2023 г., е единственият признат член на ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕШС), представляващ България.
Организацията категорично се противопоставя на идеята за вливане на БСФШ в структурата на БФШ 2022, каквото предложение е било обсъждано публично през последната седмица.
Ако българските власти не предприемат мерки, от 1 януари 2026 г. страната може да бъде санкционирана – вътрешните първенства ще останат без рейтинг, а финансирането на БФШ 2022 от Министерството на младежта и спорта ще бъде прекратено.
В такъв сценарий най-добрите ни шахматисти може да бъдат принудени да сменят националността си, за да продължат да се състезават под флага на други държави.
