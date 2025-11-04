Шефът на БНБ с първи коментар за бюджета

България ще бъде равноправен член на еврозоната, независимо от своя мащаб, увери управителят на Европейската централна банка (ЕЦБ)Кристин Лагард на съвместна пресконференция с управителя на Българската народна банка (БНБ)Димитър Радев.
Тя припомни, че присъединяването към еврозоната е начало на пътя, а не крайна дестинация, и че стабилността и предвидимостта, които еврото носи, ще бъдат от полза за българската икономика.
Радев: Време е за връщане към фискална дисциплина
Управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че България е готова да приеме еврото и призова обществото да приеме процеса спокойно. Гуверньорът направи първия си коментар относно Бюджет 2026.
Георгиева: Проектобюджетът за 2026 г. е балансиран и насърчава растежа
Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), защити проектобюджета за 2026 година, представен от Министерството на финансите.
Тя подчерта, че бюджетен дефицит в рамките на 3% от БВП и държавен дълг от 24% поставят България в стабилна макроикономическа позиция, като същевременно осигуряват пространство за инвестиции и развитие.
