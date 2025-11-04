Шефът на БНБ с първи коментар за бюджета

България ще бъде равноправен член на еврозоната, независимо от своя мащаб, увери управителят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на съвместна пресконференция с управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев.

„Гласът на България и вотът на България имат същата тежест, както гласът на всеки друг член на масата. Няма значение дали сте малка или много голяма държава — гласът се чува по един и същи начин и вотът има същата тежест,“ подчерта Лагард. - Реклама -

Тя припомни, че присъединяването към еврозоната е начало на пътя, а не крайна дестинация, и че стабилността и предвидимостта, които еврото носи, ще бъдат от полза за българската икономика.

Радев: Време е за връщане към фискална дисциплина

Управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че България е готова да приеме еврото и призова обществото да приеме процеса спокойно. Гуверньорът направи първия си коментар относно Бюджет 2026.

„Трябва да се върнем възможно най-скоро към разумната, дисциплинирана фискална политика. Предстоящите дискусии за бюджета за 2026 г. ще бъдат показателни дали има политически капацитет за това,“ отбеляза Радев, напомняйки, че страната се е отдалечила от фискалната консолидация след 2020 г.

Георгиева: Проектобюджетът за 2026 г. е балансиран и насърчава растежа

Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), защити проектобюджета за 2026 година, представен от Министерството на финансите.

„Аз искам да кажа една дума в защита на това, че страната се стреми да инвестира за растеж, защото има големи нужди и в България трябва да се създаде още по-добра основа за българския бизнес и за тези, които решат да дойдат да инвестират тук,“ заяви Георгиева в интервю за БНР.

Тя подчерта, че бюджетен дефицит в рамките на 3% от БВП и държавен дълг от 24% поставят България в стабилна макроикономическа позиция, като същевременно осигуряват пространство за инвестиции и развитие.