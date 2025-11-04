НА ЖИВО
          Шефът на Надзорния съвет на НЗОК: Бюджетът на касата се увеличава с 34 милиона евро

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. се увеличава с 34 млн. евро, съобщи за БТА Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на институцията, след извънредно заседание.

          Промяната е направена вследствие на очакваното повишение на минималната работна заплата, което налага корекция в приходната и разходната част на бюджета. Допълнителните средства ще бъдат разпределени пропорционално между перата за здравноосигурителни плащания и резерва на Касата.

          Общият размер на проектобюджета на НЗОК за 2026 г. вече възлиза на 5,537 млрд. евро.

          От последните минути: Тристранката решава за бюджета утре От последните минути: Тристранката решава за бюджета утре

          Нов ред за възнагражденията в лечебните заведения

          В проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. е въведен нов ред, посветен изцяло на възнагражденията на медицинския персонал. За него са предвидени 260 млн. евро, предназначени за осигуряване на минимални основни месечни заплати на лекари и други здравни специалисти.

          „Няма промяна в тази сума и средствата не са поставени под риск,“ увери Явор Пенчев.

          Минимални възнаграждения от 2026 г.

          Според проектобюджета, от 1 януари 2026 г. минималните основни месечни възнаграждения ще бъдат:

          • 1860 евро – за лекар, стоматолог, фармацевт и други специалисти с висше образование без специалност (равнява се на 150% от средната заплата за страната);
          • 1550 евро – за медицински сестри, акушерки, лаборанти, фелдшери, рехабилитатори и други специалисти, което представлява 125% от средната заплата.
          Шефът на БНБ с първи коментар за бюджета Шефът на БНБ с първи коментар за бюджета

          Разпределение на средствата

          От общата сума от 260 млн. евро:

          • 30 млн. евро ще бъдат предоставени на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на здравеопазването – за изплащане на минималните възнаграждения в подчинените лечебни заведения;
          • 230 млн. евро ще бъдат разпределени чрез Националния рамков договор след преговори между НЗОК и Българския лекарски съюз (БЛС).

