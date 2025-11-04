Sky News: През 2025-а Русия е громила Украйна с четири повече пъти „Шахеди“ от 2024-а година

Русия драстично е ескалирала въздушната си кампания срещу Украйна, като е изстреляла над 44 000 дрона „Шахед“ и техни варианти през 2025 г. – четири пъти повече, отколкото през цялата 2024 г., съобщи Sky News, позовавайки се на данни от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Според анализатори броят на изстрелванията на дронове камикадзе се е увеличил с 303%, което оказва безпрецедентен натиск върху системата за противовъздушна отбрана на Украйна.

Около 64% ​​от дроновете са свалени тази година – малко по-малко, отколкото през 2024 г. (68%), тъй като масираните атаки претоварват противовъздушната отбрана. Въпреки това украинските военни прихващат повечето дронове „Шахед“, преди да могат да нанесат удар. Кореспондентът на Sky News Джон Спаркс е свидетел как украински части в източната част на страната унищожават руски дронове във въздуха.

Нарастваща заплаха за цивилното население

В същото време все повече дронове проникват през отбранителните съоръжения, причинявайки жертви сред цивилното население.

Според Мисията на ООН за наблюдение, най-малко 494 цивилни са били убити от руски ракетни и дронови атаки от януари до септември 2025 г. Това е първата година, в която ООН започва отделно да проследява ударите с „Шахед“ и други боеприпаси, така че точни сравнения с предишни периоди все още не са възможни.

Модернизираните ракети „Геран“ с по-тежки бойни глави

След пълномащабното нахлуване Русия получи иранските ракети „Шахед“ и впоследствие установи собствено производство под имената „Геран-1“ и „Геран-2“. Експерти от EODynamis отбелязват, че руснаците постоянно модифицират тези дронове, добавяйки по-тежки бойни глави – от 50 до 90 кг – и също така експериментират с експлозиви, включително високоексплозивни фрагментационни и термобарични експлозиви, способни да разрушават укрепления.

През юли руските медии показаха кадри от производствения завод на „Шахед“ в специалната икономическа зона „Алабуга“ (Татарстан). Съобщава се, че съоръжението планира да произвежда до 25 000 дрона годишно, докато украинското разузнаване изчислява, че Русия може да произведе приблизително 79 000 от тези дронове до края на 2025 г.

Специалистът от CSIS Ясер Аталан обяснява: Русия използва тактика на изтощение – масираните атаки принуждават Украйна да хаби скъпи ресурси за прихващане на по-евтини цели.

„Целта на нападателя е да принуди защитника да губи време, усилия и пари. Можете да свалите „Шахедите“, но всяко изстрелване е пореден опит за изтощаване на отбраната“, казва той.

Цената на един дрон „Шахед“ се оценява на 20 000-50 000 долара, докато една ракета за противовъздушна отбрана може да струва стотици хиляди. Ето защо украинските сили все по-често използват дронове-прехващачи, за да намалят дисбаланса в разходите.

Експертът по експлозиви Чарли Валънтайн отбелязва:

„Успехът във войната с дронове зависи от това кой се адаптира най-бързо и може да действа най-рентабилно“.