НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          „Софийска вода“ спира водата в няколко района

          0
          35
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева


          „Софийска вода“ АД съобщи, че на 5 ноември (сряда) ще има временно прекъсване на водоснабдяването в няколко части на София заради планирани строително-ремонтни дейности.

          Райони с временно спиране на водата:

          - Реклама -

          с. Лозен – по ул. „Черковна“ и прилежащите улици „Люляк“, „Горник“, „Горно градище“, „Невен“, „Кайгана“ и „Св. Св. Кирил и Методий“.
          Без вода от 09:00 до 21:00 ч.
          При продължителност над 12 часа ще бъде осигурена водоноска на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ пред 201 СОУ.

          ж.к. „Илинден“ – във връзка с ремонт по бул. „Александър Стамболийски“, без вода ще останат клиентите в района между ул. „Атон“, ул. „Найчо Цанов“, бул. „Константин Величков“ и бул. „Александър Стамболийски“.
          Без вода от 09:00 до 16:00 ч.
          При нужда – водоноска на ул. „Найчо Цанов“ №25.

          ж.к. „Левски В“ – заради дейности по бул. „Владимир Вазов“, без водоснабдяване ще останат улиците „Витиня“, „Владимир Вазов“ и „Бесарабия“.
          Без вода от 09:00 до 21:00 ч.
          При нужда – водоноска на ул. „Бесарабия“ пред входа на магазин „Декатлон“.

          От дружеството уточняват, че ремонтите ще подобрят управлението на водопроводната мрежа и ще ограничат бъдещи зони с потенциални нарушения във водоснабдяването


          „Софийска вода“ АД съобщи, че на 5 ноември (сряда) ще има временно прекъсване на водоснабдяването в няколко части на София заради планирани строително-ремонтни дейности.

          Райони с временно спиране на водата:

          - Реклама -

          с. Лозен – по ул. „Черковна“ и прилежащите улици „Люляк“, „Горник“, „Горно градище“, „Невен“, „Кайгана“ и „Св. Св. Кирил и Методий“.
          Без вода от 09:00 до 21:00 ч.
          При продължителност над 12 часа ще бъде осигурена водоноска на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ пред 201 СОУ.

          ж.к. „Илинден“ – във връзка с ремонт по бул. „Александър Стамболийски“, без вода ще останат клиентите в района между ул. „Атон“, ул. „Найчо Цанов“, бул. „Константин Величков“ и бул. „Александър Стамболийски“.
          Без вода от 09:00 до 16:00 ч.
          При нужда – водоноска на ул. „Найчо Цанов“ №25.

          ж.к. „Левски В“ – заради дейности по бул. „Владимир Вазов“, без водоснабдяване ще останат улиците „Витиня“, „Владимир Вазов“ и „Бесарабия“.
          Без вода от 09:00 до 21:00 ч.
          При нужда – водоноска на ул. „Бесарабия“ пред входа на магазин „Декатлон“.

          От дружеството уточняват, че ремонтите ще подобрят управлението на водопроводната мрежа и ще ограничат бъдещи зони с потенциални нарушения във водоснабдяването

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Българският флаг отново ще развее над Антарктида

          Пламена Ганева -
          Президентът Румен Радев връчи българския национален трибагреник на участниците в 34-ата антарктическа експедиция, предаде репортер на БГНЕС. На официална церемония в Гербовата зала на президентството...
          Икономика

          КЗК под лупа: проверява сделката за 47 аптеки „Медея“

          Пламена Ганева -
          Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че започва задълбочено проучване относно намерението на „Фьоникс България“ ЕООД да придобие правото да наеме 47 аптеки...
          Икономика

          Лагард: Увеличението на цените се случва веднъж и отминава

          Пламена Ганева -
          България е на прага на ново историческо начало – пътят към еврозоната, който, според президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, не отнема,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions