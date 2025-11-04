„Софийска вода“ спира водата в няколко района



„Софийска вода“ АД съобщи, че на 5 ноември (сряда) ще има временно прекъсване на водоснабдяването в няколко части на София заради планирани строително-ремонтни дейности.

Райони с временно спиране на водата:

с. Лозен – по ул. „Черковна“ и прилежащите улици „Люляк“, „Горник“, „Горно градище“, „Невен“, „Кайгана“ и „Св. Св. Кирил и Методий“.

Без вода от 09:00 до 21:00 ч.

При продължителност над 12 часа ще бъде осигурена водоноска на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ пред 201 СОУ.

ж.к. „Илинден“ – във връзка с ремонт по бул. „Александър Стамболийски“, без вода ще останат клиентите в района между ул. „Атон“, ул. „Найчо Цанов“, бул. „Константин Величков“ и бул. „Александър Стамболийски“.

Без вода от 09:00 до 16:00 ч.

При нужда – водоноска на ул. „Найчо Цанов“ №25.

ж.к. „Левски В“ – заради дейности по бул. „Владимир Вазов“, без водоснабдяване ще останат улиците „Витиня“, „Владимир Вазов“ и „Бесарабия“.

Без вода от 09:00 до 21:00 ч.

При нужда – водоноска на ул. „Бесарабия“ пред входа на магазин „Декатлон“.

От дружеството уточняват, че ремонтите ще подобрят управлението на водопроводната мрежа и ще ограничат бъдещи зони с потенциални нарушения във водоснабдяването