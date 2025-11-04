НА ЖИВО
          Спецназовци от ГУР са овладели „сивата зона" в Каховския язовир

          Спецназ на ГУР овладя Каховския язовир
          Спецназ на ГУР овладя Каховския язовир
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Специални сили от Главно разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна са разчистили „сивата зона“ на територията на бившия Каховски язовир, чийто бент бе взривен от руснаците през 2023 г., съобщава пресслужбата на Главното разузнавателно управление, цитирана от УНИАН.

          „Бойци от подразделение „Братство“, част от подразделението „Специални сили Тимур“ на Главно разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, са провели успешна разузнавателно-диверсионна операция в „сивата зона“ на територията на бившия Каховски язовир“, заявиха разузнавачите.

          По време на операцията в района на Велики Кучугури, разположен на 7 километра от бреговата линия, специалните сили са локализирали и елиминирали двама руски войници. Отбелязва се също, че бойци от „Братство“ са издигнали синьо-жълто знаме над островите и са поели контрол над територията.

          Разузнавачите са публикували видео, вероятно заснето с дрон. Кадрите показват сцени от операцията в района на това как изглежда в момента дъното на водоема в района на островите Болшие Кучугури.

